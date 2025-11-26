台東首例！毒品唾液快篩正式上路　騎士蛇行遭攔驗出安毒陽性

▲台東縣首例！毒品唾液快篩正式上路。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著「毒品唾液快篩檢測」制度於11月20日全面上路，台東縣警方在四天後即查獲首起毒駕案例，顯示新制度在道路安全執法上已展現成效。

台東縣警察局為強化毒駕取締，不僅使用警政署配發的試劑，也加碼採購新型多合一快篩工具，可在短時間內檢測安非他命、苯二氮平、依托咪酯、愷他命、大麻、喵喵及鴉片類等七種毒品，提高精準度與執法效率。

本月24日晚間9時許，交通警察隊在台東市青海路四段巡邏時，發現一名朱姓男子騎乘機車時行跡不穩，有明顯蛇行情況。員警攔查後確認其未涉酒駕，但反應遲緩，加上具毒品前科，引起警方注意。隨後以唾液快篩進行檢測，結果呈現甲基安非他命陽性，成為台東縣啟用新制後的首件毒駕查獲案例。

交通警察隊長吳昇忠指出，依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，施用毒品後駕車者，將面臨1萬5000元至12萬元罰鍰，車輛當場移置保管並吊扣駕照；若造成他人重傷或死亡，除吊銷駕照外，亦不得再考領。若拒絕接受毒品檢測，將被處以18萬元罰鍰並立即移置保管車輛；倘若後續尿液檢驗呈陽性，更會依公共危險罪移送法辦。

台東縣警察局長蔡燕明表示，唾液快篩能讓第一線員警在最短時間掌握駕駛人狀況，不必等待後續報告即可先行隔離車輛與駕駛，有助於避免毒駕者再度上路。他強調，警方將持續落實取締，展現打擊毒駕的堅定決心，也呼籲吸食毒品者應儘早戒治，不要讓一時僥倖危及自身與他人的生命安全。