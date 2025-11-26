警進校園活潑宣講　師生輕鬆學防詐、性平與交安

▲警進校園活潑宣講。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局關山聯合所26日上午前往關山鎮月眉國小，以活潑互動方式向全校師生宣導反詐騙、性別平等、反霸凌、交通安全與毒品防制等常見校園安全議題。警方特別設計有獎徵答與即問即答環節，使課堂氣氛輕鬆又熱烈，讓安全觀念更容易被學生吸收。

宣講由警員吳佩芝與邱祺婷共同主講。兩人以學童最常接觸的社群平台與遊戲環境為切入點，說明「假冒送禮連結」、「低價點數詐騙」、「盜用親友帳號借錢」等常見手法，提醒孩子不要點擊不明連結，也不要向陌生帳號透露個資或私下交易。警方也提醒，網路上常見的「投資陷阱」同樣會鎖定少年族群，遇到任何可疑訊息都應立即詢問父母或師長，避免落入詐騙套路。

在性別平等與反霸凌部分，警方透過「取笑外表」、「排擠同學」、「群組惡意留言」等簡單情境，引導孩子思考，並強調尊重差異是校園最重要的基本原則。警方鼓勵學生若發現霸凌情形，應勇於向老師或可信任的大人求助，避免事件擴大。

交通安全宣導則以圖片輔助，介紹基本的「停、看、聽」原則，提醒行人走斑馬線也要左右確認；騎乘自行車必須佩戴安全帽。警方表示，多數交通事故發生在一瞬間，若能記住細節，就能降低受傷風險。

針對毒品防制，警方特別提醒新興毒品常以糖果、飲料、餅乾等外型包裝偽裝，顏色鮮豔卻暗藏危險，呼籲學生不要食用陌生人提供的食物，也不要隨意撿拾可疑物品。

在最後的有獎徵答中，學生反應踴躍，無論是詐騙辨識或霸凌處置方式，都能精準回答重點，顯示宣導內容已成功內化。警方也期望孩子能將今天學到的知識帶回家，提醒家人共同提升安全意識。

關山分局表示，持續走入校園是社區警政重要的一環，未來仍會與各校合作，強化孩子的自我保護能力，打造更安全的成長環境。