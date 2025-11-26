台東縣警局舉行陞職授階典禮　肯定5名資深與優秀警力

▲台東縣警察局授階典禮展現警隊傳承。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局26日舉行陞職授階典禮，由局長蔡燕明親自主持，為5名陞任同仁佩掛新階，包括新任巡官劉文章、胡光榮、涂桂銓，以及巡佐田金漢、曾文德。典禮氣氛溫馨隆重，展現對警勤夥伴的重視與肯定。

其中，劉文章、胡光榮、涂桂銓3人為中央警察大學警佐班第39期結業人員，工作表現優異，經警政署核定陞任二線一星巡官，並分派至台東縣警察局服務。局方表示，三人具備完整專業訓練與實務經驗，未來在各崗位上可望成為警力主幹，協助加強治安與交通等基層工作。

另2名新任巡佐田金漢與曾文德皆已投身警界逾30年，歷經派出所、多項勤務與第一線勤務挑戰，在治安維護、交通疏導及民眾服務上深受好評，是許多同仁眼中的前輩典範，也長期獲地方居民肯定。

局長蔡燕明在典禮中親自為5名同仁佩掛新階，並致詞表示，陞職不僅是個人努力的展現，更象徵責任與使命的提升。他勉勵新任巡官與巡佐持續在新職務上發揮所長，並將實務經驗傳承給年輕一代，同心協力打造更安全的社區環境。

台東縣警察局強調，未來將持續透過教育訓練與人才培育提升整體警力品質，也希望每位同仁都能在崗位上持續成長，為縣民提供更優質的治安服務。