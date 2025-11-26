瓦解不定時炸彈！唾液快篩3分鐘讓毒蟲「人車分離」

▲台中第二警分局長鍾承志分享毒品唾液快篩、普發現金反詐。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

為了加強防止毒駕危害，毒品唾液快篩近日已經上路，台中市第二警分局長鍾承志受訪分享此項「新利器」，宣示警方要瓦解不定時炸彈，只要抓到，3分鐘就讓「人車分離」不得再行駛。另外，警方也再次強調，近期詐團會利用普發1萬行詐，民眾切勿點擊不明連結。

鍾承志25日至警廣945會客室時表示，假投資詐騙是近期發生數第二高的詐騙手法，而發生數第一高的詐騙手法則為「網路購物詐騙」。近期政府「普發現金1萬元」，民眾開心現金入袋之際，詐騙集團緊扣時事，結合假檢警、假網址與代領、冒領等手法設局行騙，提醒民眾切勿隨意點選不明連結，別讓普發現金成為詐團的「提款機」。

毒駕案件頻傳，為了打擊不定時炸彈，11月20日起已全面啟用「毒品唾液快篩檢測」新制度，警方在路檢現場如發現疑似毒駕態樣或有施用毒品跡象，就能對駕駛人採集唾液進行快篩，只要3分鐘，即可得知結果。

若結果呈陽性，將依據道路交通管理處罰條例第35條之規定，立刻執行 「人車分離」──留人、扣車，避免危險再擴大。毒品害人害己，「毒駕零容忍」，呼籲市民朋友配合警方檢測，切勿心存僥倖，以身試法。