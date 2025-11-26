拋1.25兆軍購受美國壓力？　賴清德：壓力是來自中國的併吞

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（26日）親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，公布2項行動方案，當中包括要在未來8年投入1.25兆國防軍購經費。針對此軍購案是否受到美國壓力？賴清德說，不能夠倒果為因，「主要的壓力是來自中國的併吞，不僅是文攻武嚇或是對台灣的統戰滲透，都有日益增強的情勢」，國家編列特別預算提高國防力量，也是因為要防止中國的併吞，並不是來自其他方面。

記者問到，投入1.25兆國防特別預算，是否是受到美國方面的壓力？賴清德說，絕對不能夠倒果為因或本末倒置，台灣編列這筆國防特別預算，目的是在保護台灣國家安全，維護民主自由的生活方式。主要的壓力是來自中國的併吞，不僅是文攻武嚇或是對台灣的統戰滲透，都有日益增強的情勢。

賴清德強調，在這種狀況下，台灣為了要保護自身安全，也維護台海和平穩定，台灣不得不進行對國家安全跟區域和平穩定的投資。

「所以壓力主要是來自中國，併吞者。」賴清德舉例，就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是因為來自鄰居的壓力，而是來自於可能小偷會入宅偷竊，為了讓住家更安全，所以才會花錢裝置監視器。

賴清德表示，同樣的國家編列特別預算提高國防力量，也是因為要防止中國的併吞，並不是來自其他方面。當然，增加國防預算主要的動力，就是要保護國家安全、民主自由的生活體制，還有讓經濟可以持續發展，人民可以安全，情況是這樣。

