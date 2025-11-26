台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

雙城論壇12月下旬將於上海舉行，大陸國台辦表態稱，上海與台北一直進行著溝通，大陸一貫支持包括兩岸城市交流在內各領域交流合作，並對兩市將互贈黑腳企鵝、小貓熊「樂觀其成」。

上海市台辦聯絡處長徐皓日前抵台訪問，台北市副市長林奕華證實，今年市長蔣萬安率團赴上海出席雙城論壇時間點，已敲定十二月下旬。有媒體於今（26）日的大陸國台辦例行記者會上詢問，是否可透露目前雙方進展？

國台辦發言人彭慶恩表示，上海市與台北市就今年舉辦的上海台北雙城論壇一直進行著溝通，「我們一貫支持，包括兩岸城市交流在內各領域交流合作，希望能夠多走動多交流，不斷增加兩岸同胞利益福祉，增進兩岸同胞心靈契合」。

另外，上海市台辦副主任李驍東日前申請赴台遭陸委會駁回。媒體引述台灣官員稱，中共對台祭出懲獨22條，並對台灣民眾進行跨境鎮壓，是「毫無善意，甚至充滿敵意」，對於各省市台辦主任、副主任，台灣都不會准許他們入境。

對此，彭慶恩強調，大陸採取的執法司法措施，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的行動，「是回應兩岸民眾懲獨呼聲的正義之舉」，民進黨當局故意將此與其阻礙兩岸交流錯誤政策扯在一起，混淆是非、居心叵測，目的是為其破壞兩岸關係的惡行找藉口，這騙不了台灣民眾。

去（2024）年底台北與上海達成的動物園物種交流MOU，據報目前已獲我中央核可，台北將贈送黑腳企鵝給上海，上海也會贈送小貓熊給台北。對此，彭慶恩回應，只要上海市和台北市能夠達成共識，「我們樂觀其成」。

▼台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）