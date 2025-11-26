點賴政府問題　周玉蔻：閣揆不得人心、溝通論述根本殘兵敗將

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（26日）召開記者會說明1.25兆新台幣國防特別預算，作家汪浩大讚，賴總統這次清楚畫了紅線，這是台灣第一次把「民主防衛」明確制度化，不過，媒體人周玉蔻認為，總統目標非常正確，但是總體政府系統性溝通說明、深入民間論述，根本殘兵敗將狀，閣揆不得人心，沒有民意底氣支撐，缺乏擁有說服力的政府代言人，如何擴及異溫層，為總統加油之際，也應該提出相關檢討，同溫層歡呼真的不是辦法。



作家汪浩稍早發文表示，面對北京全面啟動的「把民主台灣變成中國台灣」計畫，賴清德總統終於端出了台灣這二十年來最具戰略高度、也是最完整的國安行動方案。

汪浩表示，這不是誇張，而是現實逼迫，中國正同時進行軍事威脅、法律戰、假訊息、跨境鎮壓與統戰滲透，真正的目標不是談判，而是迫使台灣從主權獨立的民主國家退化成「中國的一部分」。

汪浩表示，賴總統這次清楚畫了紅線，台灣主權不可交換，民主自由不是談判籌碼。兩大行動方案，一文一武，第一，全面建構「民主防衛機制」，揭穿認知戰、反制北京扭曲歷史、強化反滲透、建立跨境鎮壓受害者保護機制、將「一國兩制台灣方案」立為全社會不能觸碰的紅線。這是台灣第一次把「民主防衛」明確制度化，讓北京的法律戰與統戰有系統的被拆解。

汪浩指出，第二，推出1.25兆特別預算，打造真正能嚇阻戰爭的防衛力量。這筆預算得到美國、歐洲、日本的肯定，AIT更直接說「提升台灣防衛力，是和平的前提」。這點極其重要，不是準備開戰，而是讓戰爭不會發生。

汪浩認為，賴清德做的，是把台灣從被動應付，轉為主動防衛，面對北京的各種劇本，最致命的不是武力，而是台灣自己放棄，今天，台灣終於不再迴避，這不只是預算，不只是政策，這是台灣向世界宣示「我們要活成民主國家，而不是被迫變成中國省份」。台灣必須團結。這一次，賴清德挺住了，接下來，台灣要一起挺住，決不投降。

對此，媒體人周玉蔻在該貼文留言，總統的目標非常正確明晰，但是總體政府的系統性溝通說明、深入民間的論述、誠意非常弱，根本殘兵敗將狀。

周玉蔻直言，閣揆不得人心，沒有民意底氣支撐，各重要政策主題缺乏擁有說服力的政府代言人，如何穿透各地、擴及異溫層。光靠AIT嗎？

周玉蔻認為，「台派人士如您，為總統加油之際，也應該提出相關檢討，同溫層歡呼真的不是辦法」。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）