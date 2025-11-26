警到場目睹女大生被「3比特犬撕咬」亡　母慟：狗狗原本很喜歡她

▲女大生被比特犬攻擊身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名23歲女子擔任狗保母，幫朋友看顧3隻比特犬時，原本十分喜愛她的比特犬突然暴衝到身上撕咬。警方到場時，3犬仍十分有攻擊性，不得不開槍將其中一隻擊斃，女子躺在花園地上已經死亡。

23歲女大生赫爾(Madison Hull)21日下午4時15分，被發現陳屍在德州泰勒(Tyler)一處民宅後院中。警官表示，當他們試圖靠近赫爾時，3隻比特犬立即轉移目標，往警官方向衝過來，迫使他們將1隻狗擊斃，另外2隻隨即嚇得跑進屋中。

赫爾的母親哈貝爾(Jennifer Hubbell)表示，當她聽聞女兒被狗咬死的消息時非常震驚，「她說這些狗以前表現不是這樣的，我女兒非常用心照顧牠們，牠們也似乎真的很喜歡她，所以她才會覺得照顧這些狗不會有問題」。

事發當時狗主人並不在家，哈貝爾表示，女兒是一名經驗豐富的狗保母，之前也曾短暫照顧過涉案的3隻比特犬。目前警方正在與檢察辦公室合作，還不確定是否會對狗主人起訴。

赫爾正在大學攻讀兒童教育學位，原本預計明年5月畢業，如今家人在GoFundMe上創建募款活動，希望大家能記得她是一個善良、美麗、熱心幫助他人的女孩。