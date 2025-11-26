川普、習近平明年可能見4次　美財長重申「對台政策不變」

▲川普、習近平明年可能4度會面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中領袖互動可能在明年大幅升溫。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近期接受財經媒體CNBC專訪時透露，總統川普與中國國家主席習近平明年可能多達4度會晤；他同時強調，美國對台灣的政策「沒有改變」，即便北京希望華府在台灣議題上採取更接近中方的立場，白宮立場仍維持一致。

川習通話後釋出訊號 美方：對台政策未變動

川普與習近平於台灣時間24日晚間通話，是兩人10月底在南韓釜山會面後的首次通話。新華社在通稿中提到台灣、烏克蘭等議題，並聲稱「美方理解台灣問題對中國的重要性」。川普則在自家平台Truth Social上概述通話內容，但未提及台灣部分。

貝森特指出，美國對台政策「並未改變」（is unchanged），並未在此次通話中出現任何政策調整。

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）



川習明年可能4度會面 APEC、國是訪問全在安排中

根據彭博報導，貝森特表示，美中雙方雖是長期競爭對手，但在部分領域仍可合作。他透露，川普明年4月預計前往北京進行國是訪問，年底亦可能赴深圳參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

除此之外，川普也將在美國兩度接待習近平，一次是習近平正式訪問華府，另一次則是在佛羅里達州邁阿密多羅（Doral）川普度假村舉行的20國集團（G20）峰會。

若上述行程均成形，川普與習近平一年內將有4次碰面機會。貝森特認為，頻繁的互動能為美中關係帶來高度穩定，「這對美國人民與全球經濟都有好處」。

美中貿易暫時休兵 大豆採購進度照時程走

貝森特在多輪美中談判中扮演關鍵角色，他提到，中國在採購美國大豆方面「完全按照時程」推進，未來3年半至少會購買8750萬噸。此前因貿易摩擦升溫，中方一度停止採購，讓大豆成為談判核心爭議。

貝森特並透露，這次川習通話是中方率先提出，但中國外交部則反稱是美方主動，雙方各執一詞。