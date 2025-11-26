川普特使錄音曝光！　向俄鬆口：要烏克蘭「割地」換和平

▲美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普提出的烏俄和平構想再掀波瀾。《彭博社》25日引述一段錄音揭露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）上月與俄羅斯總統普丁核心外交幕僚烏沙可夫（Yuri Ushakov）通話時直言，若要促成和平協議，烏克蘭勢必要讓出整個頓內茨克，甚至可能再加上其他地區的土地交換。

根據《衛報》報導，這通電話發生在10月14日，魏科夫向烏沙可夫表示，「我知道要談成和平協議，需要的是頓內茨克（Donetsk），也許還有一處土地交換。」不過他也建議俄方在對外表述時語氣要更樂觀，強調「我們有可能達成協議」。

該錄音也讓外界一窺川普（Donald Trump）陣營和平提案的來龍去脈。魏科夫在通話中透露，他曾協助促成加薩（Gaza）停火，並建議比照該模式，由美俄聯手制定和平架構。他表示，美方已擬出「川普版20點和平方案」，也許可與俄方發展類似版本。

更引發關注的是，魏科夫甚至建議普丁（Vladimir Putin）在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）拜訪白宮前，與川普通電話，主動祝賀當選，營造和平氛圍。烏沙可夫當下回應，普丁會致賀，並稱川普是「真正的和平使者」。

外界先前已批評川普的28點和平提案過於偏袒俄羅斯，當中包括要求烏克蘭讓出整個頓內茨克，並將該地劃為非軍事緩衝區，由國際承認歸俄方所有。此外，俄方還將獲得對盧甘斯克（Luhansk）與克里米亞（Crimea）的控制權，並凍結在赫松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）的現有戰線。

普丁本月曾表示，這份美方提案「可作為最終和平協議的基礎」，但克里姆林宮強調目前尚未與華府深入討論。另一方面，川普24日也宣布，將派魏科夫赴莫斯科與普丁會面，並派陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）與烏方接觸，籌備可能的三方會談。

不過，儘管美方積極推動方案，基輔仍拒絕接受任何喪失主權的條件。川普雖態度強硬，卻也罕見表達對普丁不解，直言，「我搞不懂他為何不結束這場戰爭，只會讓自己看起來更糟。」