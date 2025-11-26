　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美政府關門延遲公布　9月零售市場報告出爐「冷颼颼」

▲美國零售市場走冷。（圖／unsplash）

▲美國9月零售市場走冷。（圖／unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

美國9月零售銷售成長低於預期，顯示在關稅推升物價的壓力下，消費者開始出現疲態，但這項放緩並未動搖經濟學家對第3季經濟成長的樂觀預期。美國商務部24日公布的數據指出，零售銷售在8月未經修正的0.6％增幅後，9月僅成長0.2％，低於路透社調查預估的0.4％。這份本應於10月中公布的報告因美國政府關門43天而延後發布。

綜合外電報導，經濟學者分析，疲弱的就業市場、失業率升至4年新高，使消費者對支出更為謹慎；加上川普政府大規模關稅措施推升食品等日常用品價格，進一步打擊購買意願。消費者信心指數也同步下滑，會議委員會（Conference Board）11月調查顯示，美國消費者信心降至7個月低點88.7，明顯低於10月的95.5，規劃購買汽車、房屋及其他大額商品的家庭減少，度假計畫也下降。

全美9月零售銷售年增4.3％，但部分增幅反映物價走高，例如加油站營收上升2.0％。此前因電動車稅額抵減措施於9月底到期，部分消費者提前購車，也推動前幾個月的銷售加速。

分類數據則呈現明顯分化。汽車經銷商銷售下滑0.3％；家具店銷售上升0.6％；建材與園藝設備銷售微增0.2％。服飾業銷售大跌0.7％，電子與家電銷售減少0.5％，線上零售銷售下降0.7％，運動及嗜好商品消費也同步縮減。不過，餐飲與酒吧支出成長0.7％，延續8月的1.0％強勁走勢，顯示部分民眾仍維持一定程度的非必要消費。

部分經濟學家認為，餐飲及娛樂方面的支出韌性，顯示高收入族群仍願意消費；但另一些學者警告，收入階層分化明顯，中低收入族群正面臨更大壓力，美國經濟正呈現「K型」發展。儘管9月就業成長回升，但整體勞動市場仍偏弱，失業率升至4.4％也持續影響消費者信心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
學長「拖行剪髮」學妹！教育局公文看傻眼　施暴者家長13字網炸
大谷翔平揭打WBC原因　報到時程未定
知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉
樂天女神爆遭經紀人長期性騷！　求助身心科
館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光
快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多
輝達跌近3%！美股大漲664點　台積電ADR平盤
傳Google賣晶片「一度跌6％」　輝達反發文恭喜：但我領先

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普、習近平明年可能見4次　美財長重申「對台政策不變」

美政府關門延遲公布　9月零售市場報告出爐「冷颼颼」

韓元狂貶壓力飆升！　連「飛東南亞」都爆預算

川普派特使赴俄會普丁　盼敲定烏克蘭和平協議

烏克蘭官員：最新版終戰草案對基輔明顯更有利

英國政府拓展財源　過夜旅客擬課稅

巴西前總統政變定讞　最高法院判刑27年

澤倫斯基願「俄烏停戰」　促與川普對談簽駐軍備忘錄

賴清德投書華郵「感謝川普」：承諾拉高國防預算嚇阻解放軍

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

高雄海霸王驚悚畫面曝！堆高機連人帶車4樓墜落...司機活活摔死

川普、習近平明年可能見4次　美財長重申「對台政策不變」

美政府關門延遲公布　9月零售市場報告出爐「冷颼颼」

韓元狂貶壓力飆升！　連「飛東南亞」都爆預算

川普派特使赴俄會普丁　盼敲定烏克蘭和平協議

烏克蘭官員：最新版終戰草案對基輔明顯更有利

英國政府拓展財源　過夜旅客擬課稅

巴西前總統政變定讞　最高法院判刑27年

澤倫斯基願「俄烏停戰」　促與川普對談簽駐軍備忘錄

賴清德投書華郵「感謝川普」：承諾拉高國防預算嚇阻解放軍

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

ØZI路邊摸摸超辣女友！　她「身體貼上黏緊緊」深夜放閃全被拍

大谷翔平WBC定位？二刀流仍是問號　準備多套方案待道奇拍板

川普、習近平明年可能見4次　美財長重申「對台政策不變」

冬天去東京「絕對別穿發熱衣」　歐陽靖：更該注意乾燥

廉世彬恐慌症發作！　隻身在台打拚卻遭鹹豬手「身心極大折磨」

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

37萬肖想翻轉2.2億土地！　台中律師讓77位地主坐不住了

美政府關門延遲公布　9月零售市場報告出爐「冷颼颼」

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

租金補貼3步驟！　2寶家庭年省近10萬

【還有第二首！】TWICE安可再開一首「神曲」　離場粉絲拔腿狂奔TT

國際熱門新聞

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

輝達恭喜Google要賣晶片：但我領先業界一個世代

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

美股大漲664點！輝達下挫逾2％　台積電ADR平盤

南韓爆發非洲豬瘟「最高危機」警報

泰國「300年一遇」暴雨大淹水19死

羅浮宮劫案又有4人被逮　1人是蒙面劫匪

川習通話後川普未提台灣　專家：北京很焦慮

賴清德投書華郵「感謝川普」：承諾拉高國防預算嚇阻解放軍

新潟登山客失蹤2天　疑熊殺人「全身抓痕」

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

澤倫斯基願停戰　促與川普簽署駐軍備忘錄

日美領袖通話　籲中國承擔相符責任

更多熱門

相關新聞

美股大漲664點！輝達下挫逾2％　台積電ADR平盤

美股大漲664點！輝達下挫逾2％　台積電ADR平盤

美股週二 (25 日) 醫療保健和消費類股走強，抵銷輝達下跌對科技板塊造成的壓力。收盤四大指數全面上漲，道瓊工業指數勁揚逾660點，標普500與那指同步上揚，科技股方面，晶片龍頭輝達股價下挫近3％，台積電ADR則是微幅收漲。

中日緊張關係升高　帶給台灣3點重要啟示

中日緊張關係升高　帶給台灣3點重要啟示

消防隊長妻色誘14歲少年　噁喊：等你滿18

消防隊長妻色誘14歲少年　噁喊：等你滿18

女店員被男掐脖「威脅砍頭」 反擊卻被開除

女店員被男掐脖「威脅砍頭」 反擊卻被開除

台女網美「肉償抵餐」終於被關了

台女網美「肉償抵餐」終於被關了

關鍵字：

美國零售市場北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

快訊／賴清德投書宣布：台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

日本旅遊「千萬別洋蔥式穿法」！過來人曝正確穿搭

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面