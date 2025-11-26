美政府關門延遲公布　9月零售市場報告出爐「冷颼颼」

▲美國9月零售市場走冷。（圖／unsplash）



記者張靖榕／綜合報導

美國9月零售銷售成長低於預期，顯示在關稅推升物價的壓力下，消費者開始出現疲態，但這項放緩並未動搖經濟學家對第3季經濟成長的樂觀預期。美國商務部24日公布的數據指出，零售銷售在8月未經修正的0.6％增幅後，9月僅成長0.2％，低於路透社調查預估的0.4％。這份本應於10月中公布的報告因美國政府關門43天而延後發布。

綜合外電報導，經濟學者分析，疲弱的就業市場、失業率升至4年新高，使消費者對支出更為謹慎；加上川普政府大規模關稅措施推升食品等日常用品價格，進一步打擊購買意願。消費者信心指數也同步下滑，會議委員會（Conference Board）11月調查顯示，美國消費者信心降至7個月低點88.7，明顯低於10月的95.5，規劃購買汽車、房屋及其他大額商品的家庭減少，度假計畫也下降。

全美9月零售銷售年增4.3％，但部分增幅反映物價走高，例如加油站營收上升2.0％。此前因電動車稅額抵減措施於9月底到期，部分消費者提前購車，也推動前幾個月的銷售加速。

分類數據則呈現明顯分化。汽車經銷商銷售下滑0.3％；家具店銷售上升0.6％；建材與園藝設備銷售微增0.2％。服飾業銷售大跌0.7％，電子與家電銷售減少0.5％，線上零售銷售下降0.7％，運動及嗜好商品消費也同步縮減。不過，餐飲與酒吧支出成長0.7％，延續8月的1.0％強勁走勢，顯示部分民眾仍維持一定程度的非必要消費。

部分經濟學家認為，餐飲及娛樂方面的支出韌性，顯示高收入族群仍願意消費；但另一些學者警告，收入階層分化明顯，中低收入族群正面臨更大壓力，美國經濟正呈現「K型」發展。儘管9月就業成長回升，但整體勞動市場仍偏弱，失業率升至4.4％也持續影響消費者信心。