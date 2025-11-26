「肉償抵餐」台女網美簽證早過期！　恐遭驅逐出境

▲Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

34歲台裔鍾姓女子（Pei Chung）多次在高檔餐廳吃霸王餐被抓包，更疑似以「肉償」暗示求抵餐費。目前她已遭逮捕並關押在監獄，不只要面對逃單的刑事指控，還可能因為學生簽證早已過期，將被美國移民單位直接帶走、啟動遣返程序。

根據《紐約郵報》報導，鍾女自21日被羈押在萊克斯島（Rikers Island），是因為她在紐約布魯克林至少11家高檔餐廳吃完拒付餐費。根據美國矯正署網站，她除了被警方逮捕外，還被加上了一份移民拘捕令。

執法單位透露，她的學生簽證早就失效，目前是逾期居留狀態。移民律師佐哈（Gadi Zohar）指出，鍾女26日出庭後，很可能緊接著必須面對美國移民及海關執法局（ICE）聽證會，移民官極可能直接到監獄接人，將她送往移民拘留中心。

鍾女2019年以獎學金赴美，在布魯克林的普瑞特藝術學院（Pratt Institute）就讀到2021年。她在Instagram上的照片都是身穿名牌、背著名牌包，拍遍高級美食，卻被曝出吃完不付錢、屢次落跑，過去幾週內至少發生10次。

根據法院文件，她也積欠威廉斯堡一處豪華公寓高達4萬美元（約新台幣129萬元）租金，租約已在今年8月到期，下個月恐面臨強制驅離，但她目前仍因逃單案被羈押，法官也已下令她須在12月1日離開。

警方表示，她近期的逃單紀錄包括11月19日的Hole in the Wall、11月17日的12 Chairs，甚至先前還被指控曾在知名牛排館Peter Luger steakhouse提出「肉償抵餐」的荒謬要求。

然而，鍾女如今最關鍵的問題恐怕不是吃霸王餐，而是她的逾期簽證。律師提醒，就算她湊出4500美元（約新台幣14.5萬元）保釋金，「移民單位也不會讓她離開。」

