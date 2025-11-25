藍推《國籍法》中配參政免放棄中國籍　綠黨團：公投發揮力量的時候

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

內政部要求中配擔任公職必須依照《國籍法》放中華民國籍以外的國籍，國民黨團擬修《國籍法》解套，引發外界擔憂，為中國開大門、破壞台灣選制。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）表示，當國會多數倒行逆施、胡作非為時，就是「公投」制度發揮力量的時候。書記長陳培瑜則抨擊，國民黨團總召傅崐萁根本就是親中，不用指控，「你就直接公開承認吧，因為你的修法已經展現了你的意圖」。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，當國會多數倒行逆施、胡作非為時，就是「公投」制度發揮力量的時候。在任何國家的公投制度，至少在台灣有2個功能，創制、複決。對於國會怠惰、不願實施福國利民的法案，國民可透過公民投票的提案，要求立法院制定相關的法律案；同樣的，若國會倒行逆施、胡作非為，通過國民所不要的法律案，國民也可透過公民投票來予以推翻、予以否決。

鍾佳濱舉例，國民黨上周通過的「公投綁大選」，在2021年四大公投中，已經被台灣民意所否決，但藍白仍再度提出，以立法的方式通過，「難不成逼得全體國人，還要再度用公投來推翻你們所通過的公投綁大選這樣的一個法案嗎？」

鍾佳濱認為，如果國眾為首的藍白繼續這樣違背民意，最後會遭全體民意透過公投制度反撲，不管是什麼法案，若一味地服膺對岸的立場、符合中共的要求，來制定強加在2300萬台灣人民頭上的法律案，中華民國法律體制不容許，台灣人民也不會接受，公投就是制度上解救的方案。

黨團書記長陳培瑜則說，藍白一直在立院推出親中法案，「今天在程序委員會推出了《國籍法》修法最為荒謬」，首先，不敢用國民黨團名義推出，是傅崐萁和其他藍委連署，這些區域立委怎麼對你們的選民交代？

陳培瑜指出，其次，他們的修法版本讓中國人在台灣參政可以用「雙重國籍」，但可笑的是，「我跟鍾佳濱、還有各位在場，我們是台灣人參政擔任公職，卻不可以有雙重國籍」，傅崐萁修法在台灣土地保障中配參政權，卻同步排擠你我參政權，這是什麼樣的修法？是幫中國引進所謂參政大軍？

陳培瑜說，不知道傅崐萁修法背後目的是什麼，「我們不想再次指控你親中，我根本就說你根本就是親中」，不用指控，「你就直接公開承認吧，因為你的修法已經展現了你的意圖」。