嘆程委會變傅崐萁、黃國昌大冰箱　鍾佳濱酸：拿餿水菜出來表決

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立法院黨團今在程序委員會上針對行政院版《財劃法》修正草案提暫緩列案，引發民進黨反對，但在投票表決時，國民黨與民眾黨以9票勝過民進黨7票，該案通過。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）無奈地說，程序委員會變成國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌的「大冰箱」，只要國眾不接受的法案，就直接放進冰箱冷凍起來；只要國眾想要表決的法案，馬上從冰箱拿出來，隨時就可以「上菜」。

民進黨團幹事長鍾佳濱今嘆了口氣後表示，這屆立法院，國眾佔國會多數後，程序委員會本來被說是殺戮戰場，「但我看現在變成了『大冰箱』」，只要國眾不接受的法案，就直接放進冰箱冷凍起來；只要國眾想要表決的法案，馬上從冰箱拿出來，隨時就可以「上菜」。

鍾佳濱舉例，國眾去年12月通過的《財劃法》，拖到今年3月才公告實施，接著馬上在上周、上上周，分別就這個放在冰箱一陣子才公告的《財劃法》連修2次；但這次真正熱騰騰、剛從政院端出的院版《財劃法》，而且是已經經過22個縣市討論、溝通過，也略略品嚐過的這樣一道菜，從行政院端出來，到立法院應該攤在陽光下，讓大家好好審查。

鍾佳濱遺憾地說，一道熱騰騰的院版《財劃法》到立院的程序委員會，就被國眾聯手丟進大冰箱冷凍起來，「什麼時候可以解凍？我們不知道」。若打開冰箱看，「裡面有太多民進黨的法案了」，不管提案未來會不會通過，過去立法院不曾用程序委員會來冷凍各黨提案，都是尊重院會、委員會審查，但現在像是沈伯洋的提案、民進黨提的很多國安法案，都被國眾在程序委員會冷凍。

鍾佳濱質疑，難不成，程序委員會已經變成傅崐萁、黃國昌的「大冰箱」？去年已經餿掉的「餿水菜」可以拿出來重新表決、重新送到國人面前，但行政院熱騰騰出的院版《財劃法》，卻直接丟到冰箱冷凍。

「真的要請國眾為我們國人蒼生請命」，鍾佳濱強調，《財劃法》攸關中央跟地方財政健全、城鄉均衡發展，希望能有機會趕快從冰箱拿出來，趁現在剛放進去，希望立法院長韓國瑜能在未來主持院會時，把要給國人的大菜拿出來，讓社會享用，不要國眾不喜歡的就丟冰箱，喜歡的、去年的餿水還拿出來上菜。