政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆程委會變傅崐萁、黃國昌大冰箱　鍾佳濱酸：拿餿水菜出來表決

▲▼民進黨團總召鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇翻攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立法院黨團今在程序委員會上針對行政院版《財劃法》修正草案提暫緩列案，引發民進黨反對，但在投票表決時，國民黨與民眾黨以9票勝過民進黨7票，該案通過。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）無奈地說，程序委員會變成國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌的「大冰箱」，只要國眾不接受的法案，就直接放進冰箱冷凍起來；只要國眾想要表決的法案，馬上從冰箱拿出來，隨時就可以「上菜」。

民進黨團幹事長鍾佳濱今嘆了口氣後表示，這屆立法院，國眾佔國會多數後，程序委員會本來被說是殺戮戰場，「但我看現在變成了『大冰箱』」，只要國眾不接受的法案，就直接放進冰箱冷凍起來；只要國眾想要表決的法案，馬上從冰箱拿出來，隨時就可以「上菜」。

鍾佳濱舉例，國眾去年12月通過的《財劃法》，拖到今年3月才公告實施，接著馬上在上周、上上周，分別就這個放在冰箱一陣子才公告的《財劃法》連修2次；但這次真正熱騰騰、剛從政院端出的院版《財劃法》，而且是已經經過22個縣市討論、溝通過，也略略品嚐過的這樣一道菜，從行政院端出來，到立法院應該攤在陽光下，讓大家好好審查。

鍾佳濱遺憾地說，一道熱騰騰的院版《財劃法》到立院的程序委員會，就被國眾聯手丟進大冰箱冷凍起來，「什麼時候可以解凍？我們不知道」。若打開冰箱看，「裡面有太多民進黨的法案了」，不管提案未來會不會通過，過去立法院不曾用程序委員會來冷凍各黨提案，都是尊重院會、委員會審查，但現在像是沈伯洋的提案、民進黨提的很多國安法案，都被國眾在程序委員會冷凍。

鍾佳濱質疑，難不成，程序委員會已經變成傅崐萁、黃國昌的「大冰箱」？去年已經餿掉的「餿水菜」可以拿出來重新表決、重新送到國人面前，但行政院熱騰騰出的院版《財劃法》，卻直接丟到冰箱冷凍。

「真的要請國眾為我們國人蒼生請命」，鍾佳濱強調，《財劃法》攸關中央跟地方財政健全、城鄉均衡發展，希望能有機會趕快從冰箱拿出來，趁現在剛放進去，希望立法院長韓國瑜能在未來主持院會時，把要給國人的大菜拿出來，讓社會享用，不要國眾不喜歡的就丟冰箱，喜歡的、去年的餿水還拿出來上菜。

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

精舍命案！李威妻出庭暴哭　自責沒救死者：沒想到她會這樣離開
日本又發現熊殺人！　遺體「全身抓痕」
天琴颱風最快今晚生成！　明晨探15度
快訊／台中車站「女乘客遭列車撞上」！　夾縫隙滿臉血
快訊／台積電宣布提告羅唯仁

台積電告羅唯仁！陸行之痛批「大叛徒」　劉佩真喊挑戰矽盾韌性

屏東市查獲違規廚餘養豬　縣府重罰80萬再禁止上市取消補助

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

精舍命案李威妻出庭暴哭！自責沒救死者：沒想到她會這樣離開

小貨車闖紅燈撞轎車釀5傷！5民宅攤商衰遭波及...瓦斯鋼瓶倒一地

小世界發現大驚喜！桃園市兒童美術館　邀你玩轉尺度

台南10月阻詐守住6529萬！　黃偉哲表揚206名有功人員

彰化社區大樓火警17人嗆傷！疑噪音糾紛惹禍　女到案否認縱火

想換工作該提早多久說？上班族必備的3招「體面離職技巧」

日本多個演唱會、電影喊卡　陸外交部直呼：嚴重傷害中國人感情

【差點變水上三寶】天鵝船動不了朋友發現端倪急喊：你要踩R!!!

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：不知操盤手在哪

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

黃國昌喊北市6席全壘打　藍：兄弟登山各自努力

反擊王鴻薇、牛煦庭　王義川：我就是台灣國立委有什麼問題？

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

陸配李貞秀稱自己非外國人　劉世芳：依法中共國籍是外國籍

朝野各黨派持續布局2026，尤其首都台北選戰備受外界關注，民眾黨目前於北市有4席議員，中正萬華、松山信義選區明年則各多提名1人，民眾黨主席黃國昌日前更自信喊話，對議會席次「4+2全壘打」有百分之百信心。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（25日）指出，兄弟登山各自努力，這並沒有衝突，尊重民眾黨，也預祝他們達成目標。

鍾佳濱傅崐萁黃國昌

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

