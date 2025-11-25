柯文哲要啟動「土城十講」　綠黨團：向收容人講話的確也是起點…

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲將啟動「土城十講」。民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）表示，土城目前有收容人，收容人目前都是具有公民權的公民，相信柯文哲如果要對有公民權的公民進行講話，「的確也是一個起點啦」。書記長陳培瑜則指出，如果柯文哲或黃國昌要召喚草粉、蔥粉，都必須向社會公開交代，面對台灣未來，大家要如何團結向前，這才是最重要的事情。

民眾黨前主席柯文哲昨回黨中央合體現任黨主席黃國昌，柯文哲還說，「兩個太陽總比沒有太陽好」，黃國昌也在直播透露，柯即將啟動「土城十講」，被外界解讀為，現在的母雞帶不動小雞，使得柯文哲要班師回朝。

民進黨團今（25日）上午舉行輿情回應記者會，黨團幹事長鍾佳濱聽聞訝異地說，「真的喔？我以為是要聽到土城十講是對受刑人講」。書記長陳培瑜則表示，自己感到非常意外跟詫異，所謂的「土城十講」，是要分享土城的體驗生活還是？不管是黃國昌或柯文哲，誰是太陽、月亮、星星，民眾黨家務事他們自己內部搞定就可以。

不過，陳培瑜也提醒，民眾黨8席委員過去1年多，藍白聯手在立院造成的亂象，已延伸到每個人的真實生活中，「每一個人確確實實的被影響到，我認為這才是柯文哲所謂的『土城十講』必須要面對的事情」。

陳培瑜認為，相較於其他政治人物，不管是柯文哲還是黃國昌，都屢創許多他們所謂「壞聲量也是聲量」的迷思下，不斷製造社會衝突、錯假訊息，讓社會在很多議題上無法深入討論，這不是一個好的政治人物該有的作為。

陳培瑜指出，如果柯文哲或黃國昌要召喚所謂的草粉、蔥粉，都必須向社會公開交代，面對台灣的未來，大家要如何團結一致向前？這才是最重要的事情。

鍾佳濱說，土城目前有收容人，收容人目前都是具有公民權的公民，相信柯文哲如果要對有公民權的公民進行講話，「的確也是一個起點啦」。

黃國昌今率團訪日，他出發前受訪指出，柯文哲在土城被關押時念了非常多的書，認為每本書都蘊含作者的智慧與可帶給讀者的啟發。因此，「土城十講」會將他從中擷取的智慧跟更多朋友分享。「我覺得是胸有成竹啦，絕對不會像賴清德的『團結十講』，講了幾講了以後就講不下去」。