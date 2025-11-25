川習大談台灣？川普發文隻字未提　綠黨團：惡人先告狀、川普不買單

▲民進黨團輿情回應。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國國家領導人習近平昨與美國總統川普通話，《新華社》報導稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，不過川普聲明隻字未提台灣。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）表示，民進黨團對此密切關注，新華社就是中共傳聲筒，代表傳遞習近平希望傳遞給世界、台灣的內容，但這是不是川普所認知、同意的？很值得保留。民進黨政策會執行長吳思瑤則說，中國惡人先告狀，但川普不買單，習近平以為先喊先贏，但川普卻給了軟釘子、冷回應。

《新華社》報導，中國國家主席習近平與美國總統川普通話，並提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。不過川普稍後在自家社群平台發布聲明時，全文只有提到芬太尼、大豆及其他農產品等項目，以及他可能將於明年4月訪問中國，但是隻字未提台灣，中方說法與此明顯有落差。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）表示，民進黨團對川習通話內容高度注意，也根據會後兩邊對外表述，來了解雙方通話有無其共識。到目前為止，川普的社群平台寫得很清楚，對話內容大概表達對雙方的共同合作，完全沒有看到任何有關台灣的字樣。

鍾佳濱指出，反倒是新華社，似乎就坐在習近平旁邊，內容廣泛很多，包括習近平對他們國家定位的看法。民進黨團對新華社報導當然是密切注意，但要強調，中國不是個有新聞自由的國家，中國的新華社就是中共的傳聲筒，代表傳遞習近平希望傳遞給世界、台灣的內容，但這是不是川普所認知、同意的？很值得保留。

鍾佳濱說，對重要國家領導人間的對話，「我們尊重雙方」，但台美關係密切，也要密切注意川普對台立場和相關政策發言。

民進黨政策會執行長吳思瑤則說，非常清楚看到中國惡人先告狀，但川普不買單，習近平以為先喊先贏，但川普卻給了軟釘子、冷回應。

吳思瑤認為，要解讀新華社快速的出手發稿，想替習近平為這通電話定調，要看出當中的政治操作，中國急著先喊先贏，甚至搬出老掉牙的二戰後國際秩序或台灣回歸中國等，完全背離歷史事實與真相，也背離國際認知。

吳思瑤強調，從來沒有台灣回歸中國的議題，台灣沒有一刻屬於中華人民共和國過，台灣跟中國一邊一國、互不隸屬，沒有回歸的問題，倒是要呼籲中國，應當回歸歷史真相、和平的印太地區穩定發展、正軌國際秩序。