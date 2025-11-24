「週休三日」連署提案過關　民進黨團：支持所有討論

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

有民眾在「公共政策網路參與平台」提案「週休三日」，超過5000人附議通過，勞動部12月7日前必須回應。勞動部長洪申翰今（24日）指出，勞動部目前正在收集各方意見的階段，對不同勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估，也在制度上進行更多的思考和了解。民進黨團幹事長鍾佳濱則說，「我們支持所有的討論」，未來國家對勞工的基本保障才是最重要的。

有民眾在公共政策網路參與平台提案，提議推動「四日工作制，每週上四天班放假三天」，並且條列出週休三日的優點，分別是提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果，以及長遠看來可能促進創新。由於該提案已超過5,700人附議，今年10月7日已通過，勞動部必須於12月7日前回應。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24日）受訪時指出，工作時數的延長或縮短，每個國家都有不同經濟發展階段的考量。台灣面臨少子化、勞動力短缺，目前勞動部也積極推動中高齡投入就業市場。

鍾佳濱認為，社會潮流有各式各樣的需求，有人覺得工作太累，有人覺得工作不好找，有人覺得工時太長，也有人覺得需要增加更多的收入，這都有關民眾自己的生計與生活權利，「我們支持所有的討論」，也就是，未來國家對勞工的基本保障才是最重要的。