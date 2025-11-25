院版《財劃法》蔣萬安喊先給試算　綠黨團嗆：故意裝媽寶沒有用

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨團今（25日）在程序委員會上針對行政院版《財劃法》修正草案提暫緩列案，引發民進黨反對，但在投票表決時，國民黨與民眾黨以9票勝過民進黨7票，該案通過。台北市長蔣萬安說，先給試算，有數字才能討論。民進黨團書記長陳培瑜嗆聲，如果花蓮縣府都可以用史上最爛的《財劃法》算出數字，相信國民黨內不管是藍委賴士葆還是林思銘，都可以協助蔣萬安算出院版《財劃法》數字。蔣萬安不要故意假裝不會，故意裝媽寶是沒有用的。

針對院版《財劃法》，台北市長蔣萬安表示，北市府還是希望行政院能夠提出具體的數字，和各地方政府理性地來討論，有試算出來的數字，才能進行有意義討論；國民黨立委賴士葆則說，昨天財政部長莊翠雲打電話給他說算不出來，國民黨講的很清楚，試算表一定要出來，要根據行政院的版本，多少錢才來討論。

對此，鍾佳濱指出，「如果真的要說試算金額，來，我們就請賴士葆委員回去問問蔣萬安市長」，根據去年12月國眾惡修的《財劃法》，115年中央政府總預算放到地方的統籌分配稅款，已經分配給各地方政府，金額也算出來了，「到底各地方分到多少錢，地方政府都知道」。

鍾佳濱反問北市府，請問台北市議會現在審查的明年度台北市政府總預算，有放進這筆中央核給22個地方縣市，包括台北市的統籌分配稅款嗎？若真要這樣講，是誰在蓋牌？為何有那麼多中南部的縣市長希望去年惡修的《財劃法》能重新回到政院版的合理規模？因為他們都很清楚，在明年拿到的預算中，他們被核撥的統籌分配稅款嚴重不足。

鍾佳濱指出，反觀豐腴的北市府卻惦惦呷三碗公，得到好處，得了便宜還賣乖，蔣萬安根本連明年多拿到的錢，都還沒在現在審議的北市府明年度預算中表達出來，還好意思說別人？

鍾佳濱認為，《財劃法》若有計算公式、條文，各地方政府當然可以自行推估，但重要的是，要先討論接不接受院版中的「事權」。最怕接受、買單由事權分配所算出的金額，但對事權分配不接受，這不符合「錢權下放」精神。院版意思是，「事權」先講清楚，是否接受這樣的事權？如果接受，金額大家可以討論，但事權跟金額要一併討論，不要挑說「我沒有看到金額、我不想討論」。

鍾佳濱表示，還是先請北市府回去翻一翻，「你現在交給台北市議會審議的明年的台北市政府總預算當中，有沒有把中央核配給你的統籌分配稅款放進去？」

黨團書記長陳培瑜則以花蓮縣政府所編列的預算為例，傅崐萁與徐榛蔚如何用去年12月通過「史上最爛的《財劃法》版本」編列縣府預算。前年春節福袋是21萬，但到新年度飆到200萬，而給農會產銷班的錢從40萬變成600萬，「最誇張的就是大家所知道傅崐萁用宗教綁樁這件事情，從2350萬變成了3600萬」。

陳培瑜認為，如果花蓮縣府都可以用史上最爛的《財劃法》算出數字，相信國民黨內不管是賴士葆還是林思銘，都可以協助蔣萬安算出現在新版，也就是院版《財劃法》的數字。

陳培瑜嗆，蔣萬安不要明明就會、故意假裝不會，故意裝媽寶是沒有用的，相信林思銘、賴士葆看了院版公式也一定算得出來，也可以知道院版《財劃法》如何兼顧城鄉平衡、錢權分配。

陳培瑜也點名柯志恩、謝龍介、江啟臣、張善政、侯友宜、盧秀燕，怎麼看院版《財劃法》？與其問民進黨團怎麼因應，「我要問你們這些國民黨委員，而且我剛點名的都是已經喊出來要參選縣市首長的人，你們怎麼看？」