　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

貓羅溪12年遇強降雨必淹　中央地方開會獲共識：立即疏濬

▲貓羅溪12年未徹底疏濬，每逢強降雨南投市即淹水頻傳。（圖／資料照片）

▲貓羅溪12年未徹底疏濬，每逢強降雨南投市即淹水頻傳。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

今年7月先後出現丹娜絲颱風與西南氣流強降雨侵襲，造成貓羅溪沿岸的南投市多處淹水，嚴重威脅市民生命財產安全；南投縣政府與水利署、南投市公所及多位民代開會後確立「貓羅溪立即疏浚」的共識，縣府也研擬兩大優先清疏區域，以徹底解決淹水問題。

貓羅溪治水會議於24日在南投市公所召開，由副縣長王瑞德主持，立法委員游顥、水利署副署長陳建成、第三河川分署長張稚煇、南投市長張嘉哲，縣議員張秀枝、張婉慈，以及宋懷琳、吳棋楠、林儒暘、沈夙崢、蔡宗智、林憶如等議員服務處代表，南投市民代表會主席張惠卿、副主席張秦瑞等超過12位代表及十多位貓羅溪沿線里長都出席。

▲中央地方開會，啟動貓羅溪大規模治理規劃。（圖／南投市公所提供，下同）

▲相關人員24日於南投市公所召開貓羅溪治水會議。(圖／記者高堂堯翻攝)

▲貓羅溪疏浚刻不容緩，中央地方會議啟動大規模治理規劃。（圖／南投市公所提供）

▲貓羅溪12年未徹底疏濬，每逢強降雨南投市即淹水頻傳。（圖／資料照片）

市公所指出，貓羅溪上一次大規模疏浚已是民國102、103年間，因多年未再進行系統性清淤，如今同一區域只要遇強降雨，內水即無法順利排出，甚至造成縣政府前的中興路積水，如今年7月9日颱風、30日西南氣流期間，3小時雨量達131毫米，寶南宮、小溪橋、軍功大眾駕訓班、綠美橋周邊都傳出淹水。

▲貓羅溪疏浚刻不容緩，中央地方會議啟動大規模治理規劃。（圖／南投市公所提供）

▲貓羅溪疏浚刻不容緩，中央地方會議啟動大規模治理規劃。（圖／南投市公所提供）

地方人士也都認為，貓羅溪淤積從南投往彰化方向逐段堆積，要求加速疏濬並「一路疏到出海口」，排水才會真正順暢，並建議清淤應「定期化、制度化」，避免再度累積到危險程度，同時在軍功橋一站外再增設抽水站；張嘉哲說，貓羅溪位於低窪下游，只要排水速度加快，市區積水就能大幅減少，市公所會持續追蹤相關工程。

縣政府則研擬優先清疏區域，包括南崗大橋至軍功橋（約4005公尺），涵蓋外轆、三塊厝周邊；76號快速道路聯絡道至南崗大橋（約2667公尺），包含福興坑、小半山等排水出口，清疏原則以「排水箱涵通順、降低外水位、避免淤積」為核心；王瑞德表示，110至114年間的資料顯示，部分淤積未被完整處理，是今年淹水主因之一，疏濬再疏濬是最佳方式，建請水利署增加預算、並補強移動式抽水設備，讓貓羅溪沿岸的居民可以安居。

張稚煇表示，近10年仍有陸續辦理疏濬、清淤量逾140萬噸，但今年強降雨量遠高於過往、2日超過600毫米雨量，雖未發生溢堤，但確實因內水排不出去而造成災情，承諾未來將依地方需求加速規劃，南崗大橋與碧山巖流域也將陸續發包疏濬；水利署副署長陳建成強調，會全面檢討地方提出的疏濬區段、排水出口及閘門位置，需疏濬就疏濬，並會全力協助經費編列。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看
快訊／全聯開出千萬發票！　門市曝光
獨／「最強小火鍋」首家24小時門市　全日不打烊
黃國昌喊北市6席全壘打　國民黨堅持單獨過半：兄弟登山各自努力
軍卡突暴衝！　車頭爛毀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超級英雄「死侍」現身泰源國小　成功分局創意宣導吸睛又有效

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓業者提升防搶戰力

支援光復救災逾200人返隊　饒慶鈴：感謝台東超人全力相挺

台東縣勇奪金安獎多項榮耀　交通安全成果獲中央肯定

唱響南島文化！台東大學領軍原青登國際舞台　展現台灣原民文化力

貓羅溪12年遇強降雨必淹　中央地方開會獲共識：立即疏濬

超高齡化人口來臨　台東專科下鄉推廣「吃出健康」

凱基社會慈善基金會協助學生安心就學　市府表揚義行善舉

市場金馬獎在花蓮！東大門夜市獲唯一五星金賞　花蓮共摘914星

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

超級英雄「死侍」現身泰源國小　成功分局創意宣導吸睛又有效

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓業者提升防搶戰力

支援光復救災逾200人返隊　饒慶鈴：感謝台東超人全力相挺

台東縣勇奪金安獎多項榮耀　交通安全成果獲中央肯定

唱響南島文化！台東大學領軍原青登國際舞台　展現台灣原民文化力

貓羅溪12年遇強降雨必淹　中央地方開會獲共識：立即疏濬

超高齡化人口來臨　台東專科下鄉推廣「吃出健康」

凱基社會慈善基金會協助學生安心就學　市府表揚義行善舉

市場金馬獎在花蓮！東大門夜市獲唯一五星金賞　花蓮共摘914星

超級英雄「死侍」現身泰源國小　成功分局創意宣導吸睛又有效

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

照顧老父母直到過世竟然挨告　長兄控么弟+姪女私吞遺產被打臉

慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

拉麵店「為何常見自助點餐機？」　網點出3原因

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓業者提升防搶戰力

好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看！移動電視、A4和牛入列

洩密2奈米技術！台積電3內鬼工程師「供詞前後不一」　延押2個月

「小台積」富邦0052完成1拆7　明恢復交易掛牌價35.04元

古亭40年老味道開攤秒排隊！只賣豆沙和蘿蔔絲餅　薄酥外皮超涮嘴

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

地方熱門新聞

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

中豐交流道工程進度超前　可望年底通車

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

屏東火車站後站停車場違規營業　縣府稽查開罰

2025橫山書藝雙年展　林俊臣教授策展年末登場

台南烏樹林垃圾山悶燒多日林燕祝怒批台南火燒山還要燒多久？

日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華邁第14屆

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕查扣80g毒品狠打零容忍

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職

展覽錯字、投影歪斜還耗資百萬？蔡宗豪痛批文化局品質失守

成大勇奪THE跨領域科學排名全球第35、全台第1

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

更多熱門

相關新聞

貓羅溪沿岸亂丟廢棄棧板！無良印刷廠老闆認了

貓羅溪沿岸亂丟廢棄棧板！無良印刷廠老闆認了

彰化縣芬園鄉的貓羅溪河床旁邊，最近被民眾發現，被人亂丟了一堆廢棄的木棧板和木板，整片河岸髒亂不堪，民眾投訴媒體，彰化分局芬園分駐所立刻調閱沿岸的監視器畫面，發現是一名來自台中印刷公司的林姓業者所為，他坦承是因「貪一時方便」，才會違法亂倒，依違反廢清法開罰。

彰化貓羅溪慘變垃圾場　滿地碎玻璃畫面曝

彰化貓羅溪慘變垃圾場　滿地碎玻璃畫面曝

南投縣獲水利署補助12億徵地建滯洪池　整治貓羅溪

南投縣獲水利署補助12億徵地建滯洪池　整治貓羅溪

饒慶鈴視察風災後河川緊急疏濬　確保民眾生命財產安全

饒慶鈴視察風災後河川緊急疏濬　確保民眾生命財產安全

南投縣消防局針對國慶焰火20萬人潮救災演練

南投縣消防局針對國慶焰火20萬人潮救災演練

關鍵字：

貓羅溪疏濬治理

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

即／習近平晚間與川普通話

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面