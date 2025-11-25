貓羅溪12年遇強降雨必淹　中央地方開會獲共識：立即疏濬

▲貓羅溪12年未徹底疏濬，每逢強降雨南投市即淹水頻傳。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

今年7月先後出現丹娜絲颱風與西南氣流強降雨侵襲，造成貓羅溪沿岸的南投市多處淹水，嚴重威脅市民生命財產安全；南投縣政府與水利署、南投市公所及多位民代開會後確立「貓羅溪立即疏浚」的共識，縣府也研擬兩大優先清疏區域，以徹底解決淹水問題。

貓羅溪治水會議於24日在南投市公所召開，由副縣長王瑞德主持，立法委員游顥、水利署副署長陳建成、第三河川分署長張稚煇、南投市長張嘉哲，縣議員張秀枝、張婉慈，以及宋懷琳、吳棋楠、林儒暘、沈夙崢、蔡宗智、林憶如等議員服務處代表，南投市民代表會主席張惠卿、副主席張秦瑞等超過12位代表及十多位貓羅溪沿線里長都出席。

▲相關人員24日於南投市公所召開貓羅溪治水會議。(圖／記者高堂堯翻攝)

▲貓羅溪12年未徹底疏濬，每逢強降雨南投市即淹水頻傳。（圖／資料照片）

市公所指出，貓羅溪上一次大規模疏浚已是民國102、103年間，因多年未再進行系統性清淤，如今同一區域只要遇強降雨，內水即無法順利排出，甚至造成縣政府前的中興路積水，如今年7月9日颱風、30日西南氣流期間，3小時雨量達131毫米，寶南宮、小溪橋、軍功大眾駕訓班、綠美橋周邊都傳出淹水。

地方人士也都認為，貓羅溪淤積從南投往彰化方向逐段堆積，要求加速疏濬並「一路疏到出海口」，排水才會真正順暢，並建議清淤應「定期化、制度化」，避免再度累積到危險程度，同時在軍功橋一站外再增設抽水站；張嘉哲說，貓羅溪位於低窪下游，只要排水速度加快，市區積水就能大幅減少，市公所會持續追蹤相關工程。

縣政府則研擬優先清疏區域，包括南崗大橋至軍功橋（約4005公尺），涵蓋外轆、三塊厝周邊；76號快速道路聯絡道至南崗大橋（約2667公尺），包含福興坑、小半山等排水出口，清疏原則以「排水箱涵通順、降低外水位、避免淤積」為核心；王瑞德表示，110至114年間的資料顯示，部分淤積未被完整處理，是今年淹水主因之一，疏濬再疏濬是最佳方式，建請水利署增加預算、並補強移動式抽水設備，讓貓羅溪沿岸的居民可以安居。

張稚煇表示，近10年仍有陸續辦理疏濬、清淤量逾140萬噸，但今年強降雨量遠高於過往、2日超過600毫米雨量，雖未發生溢堤，但確實因內水排不出去而造成災情，承諾未來將依地方需求加速規劃，南崗大橋與碧山巖流域也將陸續發包疏濬；水利署副署長陳建成強調，會全面檢討地方提出的疏濬區段、排水出口及閘門位置，需疏濬就疏濬，並會全力協助經費編列。