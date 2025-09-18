國慶焰火估吸20萬人湧南投　消防局演練「落焰引火民眾墜溪」

▲因應國慶焰火在南投，縣府消防局實施災害搶救演練。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

114年國慶焰火將首度在南投縣施放，南投縣消防局指出，南投縣會展中心周邊屆時預計將有20多萬人湧入，人員疏散及安全特別重要，因此於17日辦理災害搶救演練，以加強公眾使用場所防災救災救護動線規劃。

「114年國慶焰火災害搶救演練」昨天上午在南投縣會展中心辦理，由消防局長陳興傑率領消防同仁，透過各種實兵模擬演練，包括國慶焰火當日聯合應變中心成立，警方進行管制區域人車交通管制；攤販區胖卡餐車因電線走火造成火災，消防車迅速抵達現場模組化佈線並撲滅火勢。

另有焰火施放因擊發角度及風向突然改變，造成落焰區下方雜草火災，受限消防車輛無法到達，消防人員以背負式噴霧桶滅火；國道三號車輛駕駛因焰火施放分心，導致擦撞路肩，集集分隊到場管制現場，破壞車門救出傷患；民眾觀看焰火時，因人潮擁擠掉落貓羅溪中，消防人員迅速使用拋繩帶救援，或民眾陷急流區，透過IRB船艇前往救援，以及淺灘渡河救援等。

陳興傑指出，16日晚間國慶焰火試放過後，縣長許淑華立即召集各單位主管，要求事先檢視每個環節、做好萬全準備；消防局主要負責落焰區防護，包括貓羅溪沿岸避免民眾落水、配合衛生局處理民眾發生意外等緊急救助等，消防局特別進行演練，加強同仁任務分工及應變，希望透過各單位合作，讓南投創縣來第一次辦理國慶焰火成功進行，讓遊客開開心心看焰火，平平安安的回家。

114年國慶焰火相關資訊可上官網 https://2025fireworks.nantou.gov.tw/ 查詢。