彰化貓羅溪慘變垃圾場！廢棄物堆成山　滿地碎玻璃恐怖畫面曝

▲彰投交界貓羅溪河床被亂倒廢棄物。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

位於彰投交界的貓羅溪，近期生態與環境問題頻傳，不僅出現大批遊客聚集捕魚、飲酒並留下大量垃圾，更淪為不肖業者傾倒事業廢棄物的天堂，河邊不僅散落著數不清的垃圾包，更有寶特瓶、保麗龍、水泥塊、紙箱、廢衣物乃至裝潢用的木料與紙板，各類廢棄物混雜堆疊，景象令人震驚。

日前有遊客前往貓羅溪，發現河床遭人惡意傾倒大量裝潢廢棄物，包括整批的棧板、木材以及超過二十袋的碎玻璃。民眾氣憤地表示，這些不肖人士利用該地處偏遠、缺乏監視器且屬於行政交界「三不管地帶」的特性，肆無忌憚地將垃圾一車車載來丟棄，且情況日益嚴重。

▲彰投交界貓羅溪河床被亂倒棧板。

從現場照片可見，除了新傾倒的棧板和玻璃，河岸邊早已堆積了水泥塊、紙箱、保麗龍、寶特瓶等各式廢棄物。民眾憂心，碎玻璃極易造成前來垂釣或抓魚的民眾受傷，而大量廢棄物更已對貓羅溪的自然生態造成嚴重衝擊。

除了廢棄物濫倒，貓羅溪在連續假日期間也面臨另一項環境挑戰。有遊客指出，每逢週末，便有遊客及移工前往貓羅溪撒網捕魚，並在岸邊生火烤魚、烤肉及飲酒作樂。然而，活動結束後卻留下滿地垃圾，包括寶特瓶、酒罐及食物殘渣，破壞環境整潔。

面對貓羅溪層出不窮的環境與治安問題，彰化警分局表示，將針對貓羅溪轄區加強巡邏，並積極調閱周邊道路的監視器，追查不法人士。

▲彰投交界貓羅溪河床上散落碎玻璃。