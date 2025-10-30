貓羅溪淹水問題　縣府：水利署補助12億徵地建滯洪池

▲南投縣議員簡千翔關心貓羅溪淹水問題。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成可怕的災難，而南投縣貓羅溪沿岸每遇豪大雨就淹水成災，讓附近低窪地區的居民飽受威脅、徹夜難眠，也有多位地方民意代表持續表達關切；縣政府表示，，將邀集水利署研議並落實整治計畫，除河川疏濬，將規劃增設滯洪池與固定式抽水站，提升防洪減災能量。

南投縣議會本月召開第20屆第6次定期會縣政總質詢，縣議員簡千翔、張秀枝先後提及治水議題；簡千翔指出，南投市包尾、軍功、內轆和營盤口的居民長期受水患威脅，今年夏天豪雨就讓大眾汽車教練場很多車子遭滅頂，他勘災時向第三河川分署長張稚煇建議，貓羅溪沿線一定要設置固定式抽水站，若水位高漲就馬上可以啟動，且須疏濬、清淤，讓河床保持一定深度，雨季時社區積水才能順利排進溪中。

簡千翔說，張稚煇當時回應水利署在106年間曾經疏濬貓羅溪、運出大量淤沙，但距今已快10年，早該重新清淤疏濬，雖非縣政府業務，但攸關許多人民的生命財產，而副縣長王瑞德曾任水利署長，他籲請曾任水利署長的副縣長王瑞德幫縣民向水利署加以爭取。

縣長許淑華表示，南投市內轆地區的排水系統早期曾多次整治，縣府目前已完成各項具體整治方案與建議，將責由副縣長王瑞德統籌，邀集水利署、第三河川分署、市公所等相關單位研商，希望能真正落實完善貓羅溪沿岸的排水系統，減少淹水現象。

王瑞德表示，因應極端氣候，當前排洪預估恐已無法滿足實際需求，除希望水利署能加大貓羅溪的疏濬清淤量能、運用水資源作業基金解決淤沙外運的問題，也能協助徵收大眾駕訓班部分土地；縣府目前正在進行外轆排水治理工程計畫、獲水利署12億元經費辦理，已有超過9成土地同意協議價購，其餘正在辦理土地徵收作業，工程包含新建出口左岸滯洪池、新設固定式抽水站、新建出口閘門、水防道路分洪箱涵、護岸加高等，並擴大現有集水井容量，另沿岸區域排水也將增設固定抽水機，完工後將可保護內新里、營南里等附近聚落的安全。