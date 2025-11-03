貓羅溪沿岸亂丟廢棄棧板！台中無良印刷廠老闆辯「為了省錢」　

▲台中印刷廠業者將事業廢棄物倒在貓羅溪沿岸。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

環境污染無所遁形！彰化縣芬園鄉的貓羅溪河床旁邊，最近被民眾發現，被人亂丟了一堆廢棄的木棧板和木板，整片河岸髒亂不堪，民眾投訴媒體，彰化分局芬園分駐所立刻調閱沿岸的監視器畫面，發現是一名來自台中印刷公司的林姓業者所為，他坦承是因「貪一時方便」，才會違法亂倒，依違反廢清法開罰。

警方表示，從監視器畫面還原整個過程，發現這輛小貨車是從台中市烏日區的溪岸路堤岸道路，載著滿滿的棧板和木板開進貓羅溪沿岸，過不久車上的東西就通通不見了。

林姓老闆向警方供稱，因為這些損壞的棧板如果要請專業的處理，費用實在太高了，他為了省錢，就乾脆趁沒人注意的時候，偷偷倒在河邊。

警方會同環保局人員到現場勘查，確認這些廢棄物就是林姓老闆亂丟的。全案依照《廢棄物清理法》送交環保局處理，環保局決定開罰7萬2千元，而且要求林姓老闆必須在期限內把現場清理乾淨。更麻煩的是，因為亂倒的地點就在河川旁邊，這個案子還會被送到水利署第三河川分署，可能還會再吃上其他罰單。

彰化警分局特別呼籲，隨便亂倒廢棄物不只會破壞環境美觀，更可能造成嚴重的水源污染。警方強調，接下來會繼續和環保單位密切合作，嚴格取締這種違法傾倒廢棄物的不法行為。