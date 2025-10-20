饒慶鈴視察風災後河川緊急疏濬　確保民眾生命財產安全

▲饒慶鈴視察風災後河川緊急疏濬。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣長饒慶鈴20日上午前往太平溪太平橋河段，關心颱風過後的河川淤積與疏濬進度，並與縣府建設處長蔡勝雄、交通部公路局南區養護工程分局台東工務段長周建勳一同實地勘查，了解河防安全現況與後續作業規劃。

建設處表示，為因應近期多次颱風造成河川上游大量土砂下移，公路局台東工務段已啟動太平溪清疏作業，預計清除約6萬立方公尺土石，工期約60日完成。後續太麻里溪及金崙溪的緊急疏濬工程，也預計於11月展開，以降低災害風險。

饒慶鈴指出，台東市太平溪與南迴沿線河川近年多次受颱風重創，山區土砂下移導致河道排洪斷面嚴重淤積，影響河防安全。縣府除每年定期疏濬外，面對風災後情況更須即刻搶修。此次丹娜絲及樺加沙颱風帶來大量土砂淤積，縣府已向中央提報專案經費約5.2億元，並在經費尚未核撥前，先動支6千萬元災害準備金，進行太麻里溪金峰嘉蘭段及金崙溪左岸溢堤段的清疏作業，預計清除50萬立方公尺土石並完成河道整治。

蔡勝雄補充，太平橋在去年歷經凱米與山陀兒颱風侵襲後，上游土砂大量下移，造成嚴重淤積與河防壓力。今年初已動用災準金清除約7.6萬立方公尺土砂，並以太平橋為界分兩標進行太平溪疏濬專案，預計明年3月完成，疏濬出的土砂將運至豐源海岸作為養灘材料，兼顧防災與環境修復。

他指出，受丹娜絲與樺加沙颱風影響，大量土石持續往下游沖刷，縣府與公路局已協調利用太平溪河段土石6萬立方公尺作為外環道公共工程路基填築材料，相關清疏作業已於今日啟動，預定60日內完成。

為減少對市區交通及市容影響，施工單位於河床與海岸砂灘設置約15公里長的砂石運輸便道。然而受颱風豪雨影響，便道多次受損，目前正進行第五次修復與重建，以加速疏濬進度，確保施工安全與民眾生命財產安全。

饒慶鈴強調，縣府將持續監控各主要河川的淤積情況，與中央單位密切合作，確保台東在災後復原與防洪整備上不留缺口，讓居民能在更安全的環境中生活。