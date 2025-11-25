外國男闖關桃機失敗！夾千萬海洛因被捕...只為賺取1000美金

記者沈繼昌／桃園報導

一名拉脫維亞籍男子今年8月底受販毒集團指使，以走私紅寶石為名招待來台渡假觀光，入境時隨身行李被海關人員會同航警局安檢大隊當場起出夾藏一級毒品海洛因4.108公斤，這批毒品黑市價格逾千萬元，航警局訊問時，拉脫維亞男子坦承以美金200元旅費，闖關成功後可獲得1000美金代價才鋌而走險，航警局偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲拉脫維亞籍男子今年8月以觀光名義來台，入境桃機時隨身行李被海關人員與航警安檢大隊查出夾藏4.108公斤海洛因。（圖／航警局提供）

航警局指出，51歲的拉脫維亞籍男子於今年8月27日搭乘土耳其航空TK124班機來台，入境桃園機場時，關務署台北關與航警局安檢大隊查驗旅客託運行李X光儀檢查勤務時察覺有異，當場開箱查驗，查獲第一級毒品海洛因毛重4.108公斤，航警局獲報後立即成立專案小組偵辦，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

▲航警局專案小組查出拉脫維亞籍男子，行李夾藏4.108公斤海洛因，偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／航警局提供）

專案小組趁拉脫維亞籍男子領完行李後隨即被查獲到案，專案小組查出，販毒集團以走私寶石名義招待成員至台灣渡假，拉脫維亞籍男子在警訊中坦承，現場給予美金200元之旅費，約定事成後給予美金1000元之報酬，實際走私物為第一級毒品海洛因，所幸入境桃園國際機場時為執勤人員查獲，即時阻斷國際販毒通路，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

航警局強調，將持續加強邊境毒品查緝把關工作，民眾切勿因貪圖報酬而涉足走私行為，運輸第一級毒品將處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新台幣3千萬元以下罰金，呼籲民眾勿以身試法。