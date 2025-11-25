當庭咆哮、插話還想衝法檯　律師被趕出法庭...禁止訴訟代理

▲桃園地院民事庭11月18日審理勞資雙方確認僱傭關係存在訴訟時，郭姓辯護律師無視法官指揮，多次插話阻撓法官審理，甚至還當庭咆哮，一度衝上法檯遭法警阻止。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地方法院民事庭11月18日下午，審理一件確認僱傭關係存在訴訟時，原告的郭姓律師在言詞辯論程序時，無視法官訴訟指揮，當庭擅自插話重複自身主張，經法官制止警告已妨害法庭秩序時，郭竟當庭誣指法官未讓其充分陳述，法官諭知禁止其訴訟代理且命退出法庭，郭姓律師竟當庭向法官咆哮，還作勢衝向法檯，幸經法警及時攔阻才悻悻然離去；桃園地院當下裁定禁止郭姓律師當天的訴訟代理。

根據桃園地院裁定書指出，郭姓律師11月18日下午3時許，在桃院第48法庭進行言詞辯論程序時，法官為詳查案情確保兩造權益，詢問原告訴訟的律師對聲明內容是否有修正之處，郭姓律師無法當庭確認，表示確認後更正，法官接著問郭律師當事人與原告是否與被告簽署他契約時，郭姓律師先稱確認後陳報，又補充強調法官尚未詢問相關薪資內容，但遭法官制止。

隨後，法官再詢問郭姓律師有關「薪資如何約定」時，郭聲稱「在書狀有寫啊」等語，並告知法官出處，法官為確保其真意，遂依其所述，請書記官將相關出處記明筆錄後，郭又繼續口頭補充，法官請郭稍候待法官向被告釐清時，郭竟無視法官訴訟指揮，逕自插嘴重複先前主張。

法官當庭警告郭姓律師，其行為已有妨害法庭秩序之情時，郭姓律師竟當庭回嗆法官，指法官未將其主張內容記明筆錄，法官於是諭知禁止其訴訟代理，並命其退出法庭，郭姓律師仍拒不退出，還逕自要求法官當庭確認並提供法庭錄音錄影，甚至法警聞訊前來請求郭離開法庭時，郭仍滯留法庭自言自語：「我回去就調錄音錄影光碟，並揚言告知司法院院長、政風」等單位。

法官當庭命其退庭，郭姓律師竟當庭向法官尋釁，強調有錄音錄影，法官三度請其退庭，郭姓律師竟仍誣指法官未讓其完全陳述且未記明筆錄，再次無視民訴法之規定，要求法官應逐字逐句記載其陳述內容，不斷回嗆法官相關訴訟指揮，經法警好言相勸，郭律師仍向法官當庭咆哮，還作勢衝向法檯，經法警攔阻，才悻悻然離去。

桃園地院裁定，綜觀郭姓律師開庭態度、行為及表現，姑不論其是否有失律師專業，其所為顯已藐視法官維持秩序之權，且嚴重妨害法庭秩序，故法院裁定禁止郭姓律師就該次言詞辯論期日之訴訟代理。