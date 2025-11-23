以為亂丟垃圾！一看充電器懂了　「真相逆轉」他讚：感謝瓶子超人

▲有人將寶特瓶置於充電器下。（圖／@johnnywtball授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人使用充電器時，都曾碰過「插不住」的狀況，為此感到煩惱不已。近日就有網友發文表示，他在桃園機場時，本以為有人亂丟寶特瓶，結果沒想到，這竟然是「生活小妙招」，可以完美撐住充電器！貼文曝光後，引起網友討論。

網友「@johnnywtball」在Threads上發文表示，他在桃園機場時，看到地上放了一個寶特瓶，當時他本心想，「怎麼有人這麼沒水準，飲料喝完亂丟」，結果仔細一看，真相逆轉！

原PO後來發現，原來是充電器沒辦法好好插在插座上，會鬆鬆的、往下掉，而寶特瓶因為高度剛剛好，所以放在充電器下面，就可以「完美的頂住」。因此他也不禁直呼，「感謝瓶子超人」。

貼文曝光後，吸引65萬次瀏覽，不少網友都表示，「每個東西會存在在那，都有其意義」、「美粒果：我負重前行，但他們說我是垃圾」、「一瓶傳三代，人走瓶還在」、「不是每個英雄都是人，有可能是瓶子」。不過也有網友表示，「這個其實很危險，一個幾十塊，報修吧」、「這應該要跟機場說，銅片鬆了應該要更換，接觸不良虛接會發熱，插座容易燒起來的」。

本文經「@johnnywtball」授權引用