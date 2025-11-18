　
>
社會 社會焦點 保障人權

判刑50年被通緝！為安頓新婚嬌妻毒梟再度運毒　這次她也被逮

▲桃園地檢署指揮航警局於今年8月間查獲馬來西亞籍男子，入境時行李夾藏4.3公斤一級毒品海洛因。（圖／航警局提供）

▲桃園地檢署指揮航警局於今年8月間查獲馬來西亞籍男子，入境時行李夾藏4.3公斤一級毒品海洛因。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局於今年8月間會同財政部台北關人員，在桃園國際機場查獲馬來西亞籍男子涉嫌運毒，在其隨身行李發現夾藏一級毒品海洛因4.3公斤，航警局報請桃園地檢署指揮偵辦並組成專案小組，循線查出在台接貨的林姓男子，林男身背多項毒品通緝案，經法院判決合併執行有期徒刑逾50年，原本四處藏匿逃亡，近期為安頓剛過門嬌妻後半生，竟鋌而走險與馬來西亞綽號「北影」通緝犯共組跨境毒品走私集團，檢警查獲林嫌共7人到案，已由桃園地檢署依毒品危害與運輸第一級毒品等罪嫌偵辦中。

▲航警局與海關人員今年8月間查獲馬來西亞籍男子，入境時行李夾藏4.3公斤一級毒品海洛因等證物。（圖／航警局提供）

▲航警局與海關人員今年8月間查獲馬來西亞籍男子，入境時行李夾藏4.3公斤一級毒品海洛因等證物。（圖／航警局提供）

航警局指出，今年8月間，一名自馬來西亞吉隆坡入境桃園機場旅客，遭海關人員與航警局安檢大隊查驗行李時，查出其隨身行李箱有異狀，開箱查出夾藏第一級毒品海洛因4.3公斤（市值逾900萬元），遂成立專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲桃園地檢署組成專案小組於9月間在新北市地區查獲運毒集團成員到案。（圖／航警局提供）

▲桃園地檢署組成專案小組於9月間在新北市地區查獲運毒集團成員到案。（圖／航警局提供）

經檢警專案小組調查發現，負責運毒的馬來西亞籍男子只是下線，進一步調查發現，在台接貨的49歲林姓通緝犯，本身背負多項毒品通緝案在身，經法院判決應合併執行有期徒刑逾50年，而林男原本亡命天涯四處藏匿，近期疑似為安頓好剛過門的嬌妻後半生，再度鋌而走險與同為潛逃至馬來西亞綽號「北影」之通緝犯，共組跨境運毒集團。

兩人找來馬來西亞籍男子，將海洛因夾藏於行李箱夾層中，以2000元馬幣（折合台幣約1萬5千元）為酬勞，再分別找來古姓、游姓同夥作為監控組，負責回報馬籍男子全程入境動態並製作斷點，待確認順利攜帶毒品入境後，再由林姓主嫌夥同嬌妻與另一名蔣姓共犯前往取貨。林嫌是在台實際買家，收到貨之後再轉賣給中下游，但到案其他共犯均否認有報酬等事實。

▲航警局查獲跨國運毒集團，將林姓主嫌等7名共犯移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

▲航警局查獲跨國運毒集團，將林姓主嫌等7名共犯移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供)

桃園地檢署指揮航警局、台北關、新北市警局汐止、板橋分局、桃園市警局中壢分局等單位於今年8至11月間在新北、桃園地區經多日徹夜跟監、蒐證及埋伏，終於在新北市地區逮捕林姓主嫌共6人到案，林嫌因案通緝，犯案期間林嫌前往取貨過程中，還刻意將嬌妻安置在監控斷點共犯車上，但最終仍被警方專案小組查獲到案，全案併將在馬來西亞負責遙控共犯提供相關單位跨國查緝，依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局呼籲，毒品危害社會程度重大，運毒非但助紂為虐且自毀前程，切勿以身試法致深陷囹圄後悔莫及。全案在檢警及海關人員共同努力下，及時「截毒於關口」，遏止毒品流入國內，遏止毒品走私，以保障人民健康及維護社會治安。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃園地檢署重拳出擊　綠營游吾和議員貪汙案起訴

桃園地檢署重拳出擊　綠營游吾和議員貪汙案起訴

桃園地檢署今年8月間，指揮桃園市調處約談民進黨籍市議員游吾和等10名被告、3名證人到案，檢方針對游於2014年至今年3月間任內，涉嫌虛報與浮報議員助理費，認被告游吾和與女兒等9人，涉犯貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物及刑法之使公務員登載不實等罪嫌，檢方於今（18）日偵結，將游及兩名女兒等10人起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得新臺幣356萬1486元，目前游仍羈押中。

通緝男遭盤查拒檢狂逃！警鳴2槍制伏逮捕

通緝男遭盤查拒檢狂逃！警鳴2槍制伏逮捕

通緝犯入監期滿要續押！北所「誤把人放了」：深表歉意

通緝犯入監期滿要續押！北所「誤把人放了」：深表歉意

房屋買賣糾紛持汽油縱火　害3人灼傷險死

房屋買賣糾紛持汽油縱火　害3人灼傷險死

23歲男誆建商董座兒詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

23歲男誆建商董座兒詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

