判刑50年被通緝！為安頓新婚嬌妻毒梟再度運毒　這次她也被逮

▲桃園地檢署指揮航警局於今年8月間查獲馬來西亞籍男子，入境時行李夾藏4.3公斤一級毒品海洛因。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局於今年8月間會同財政部台北關人員，在桃園國際機場查獲馬來西亞籍男子涉嫌運毒，在其隨身行李發現夾藏一級毒品海洛因4.3公斤，航警局報請桃園地檢署指揮偵辦並組成專案小組，循線查出在台接貨的林姓男子，林男身背多項毒品通緝案，經法院判決合併執行有期徒刑逾50年，原本四處藏匿逃亡，近期為安頓剛過門嬌妻後半生，竟鋌而走險與馬來西亞綽號「北影」通緝犯共組跨境毒品走私集團，檢警查獲林嫌共7人到案，已由桃園地檢署依毒品危害與運輸第一級毒品等罪嫌偵辦中。

▲航警局與海關人員今年8月間查獲馬來西亞籍男子，入境時行李夾藏4.3公斤一級毒品海洛因等證物。（圖／航警局提供）

航警局指出，今年8月間，一名自馬來西亞吉隆坡入境桃園機場旅客，遭海關人員與航警局安檢大隊查驗行李時，查出其隨身行李箱有異狀，開箱查出夾藏第一級毒品海洛因4.3公斤（市值逾900萬元），遂成立專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲桃園地檢署組成專案小組於9月間在新北市地區查獲運毒集團成員到案。（圖／航警局提供）

經檢警專案小組調查發現，負責運毒的馬來西亞籍男子只是下線，進一步調查發現，在台接貨的49歲林姓通緝犯，本身背負多項毒品通緝案在身，經法院判決應合併執行有期徒刑逾50年，而林男原本亡命天涯四處藏匿，近期疑似為安頓好剛過門的嬌妻後半生，再度鋌而走險與同為潛逃至馬來西亞綽號「北影」之通緝犯，共組跨境運毒集團。

兩人找來馬來西亞籍男子，將海洛因夾藏於行李箱夾層中，以2000元馬幣（折合台幣約1萬5千元）為酬勞，再分別找來古姓、游姓同夥作為監控組，負責回報馬籍男子全程入境動態並製作斷點，待確認順利攜帶毒品入境後，再由林姓主嫌夥同嬌妻與另一名蔣姓共犯前往取貨。林嫌是在台實際買家，收到貨之後再轉賣給中下游，但到案其他共犯均否認有報酬等事實。

▲航警局查獲跨國運毒集團，將林姓主嫌等7名共犯移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供)

桃園地檢署指揮航警局、台北關、新北市警局汐止、板橋分局、桃園市警局中壢分局等單位於今年8至11月間在新北、桃園地區經多日徹夜跟監、蒐證及埋伏，終於在新北市地區逮捕林姓主嫌共6人到案，林嫌因案通緝，犯案期間林嫌前往取貨過程中，還刻意將嬌妻安置在監控斷點共犯車上，但最終仍被警方專案小組查獲到案，全案併將在馬來西亞負責遙控共犯提供相關單位跨國查緝，依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局呼籲，毒品危害社會程度重大，運毒非但助紂為虐且自毀前程，切勿以身試法致深陷囹圄後悔莫及。全案在檢警及海關人員共同努力下，及時「截毒於關口」，遏止毒品流入國內，遏止毒品走私，以保障人民健康及維護社會治安。