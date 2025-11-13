　
社會 社會焦點 保障人權

金門男子機場把風跨海運毒、販賣安非他命　一審判8年2個月

▲▼金門地方法院、金門地院。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門男子販毒及把風跨海運安毒，被判處8年2個月。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時、趙蔡州／金門報導

金門2名男子共同策劃運輸並販賣毒品，由其中一名男子小明（化名）搭乘從金門飛機到台北買毒，另一名男子小豪（化名）則在金門機場把風，並計畫在小明返回後協助運毒。金門地院審理後，判處小明有期徒刑6年4個月，小豪由於涉及其他3件販毒案，被判處有期徒刑8年2個月。

根據判決書指出，事件發生於2023年1月11日，小明先從金門機場搭乘飛機前往台北市，在台北市跟毒販購買了12包淨重232.364公克安非他命後，將毒品以膠帶黏貼在腋下、左右腿等位置，最後再用衣物遮蓋或放置於隨身包包，接著再從台北松山機場搭機返回金門。

小豪在小明買毒品的過程中，一直在金門機場內把風，並準備隨時開車接應，然而小明抵達金門機場後就遭警方逮捕，他發現小明遲遲未出現，於是自行駕車離開現場，並於2023年3月至4月間3次以2000元至3000元價格販賣甲基安非他命給他人，最終也被警方抓獲。

金門地院一審法官審理案情，認為小豪雖未直接參與毒品的運輸過程，把風行為仍對於犯罪的實施有重要的協助作用，行為已符合運輸毒品罪，在案件中屬於共同正犯，考量小豪有販毒前科，在偵查時坦承犯行，依運輸二級毒品罪判處6年徒刑，3次販賣毒品部分則判處5年4個月徒刑，合併執行8年2個月。小明則在今年6月被法院依運輸二級毒品罪判處有期徒刑6年4個月。

11/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

