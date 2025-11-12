砸錢進IPAC演講涉造謠！他被逮笑了：當真的人「腦子有問題」

▲陳姓男子造謠台灣砸錢讓副總統蕭美琴赴IPAC演講，今天在機場被逮捕。（圖／桃園機場記者聯誼會提供，下同）



記者沈繼昌、張君豪、黃資真／桃園報導

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，卻有網友PO出稱台灣砸錢讓蕭美琴演說的假消息，刑事局鎖定IP追查源頭後，鎖定盧姓男子、陳姓男子涉案，今(12日)剛返國的陳男見媒體鏡頭笑稱，「就是一個反串文啊，正常人都看的出來」。

41歲陳男本月9日出國飛到日本玩，扭到腰受傷，因此返台時坐輪椅，警方趁他入境時攔下約談，在移民署桃機入出境大隊偵訊室製作筆錄，研判陳男是政治狂熱者，他向警方表示轉發文章只是「好玩而已，誰都知道這是開玩笑的不實資訊」。

面對媒體大陣仗拍攝，陳男被問及要不要戴帽子，他拒絕稱「我又不是殺人犯」，他受訪說「光是法國BBC就夠扯了吧，會把他當真的人是腦子有問題吧。」強調該文章明顯就是反串文，覺得太好笑了才轉發，「這是一個反串文犯什麼法，現在是連轉發好笑的文章都不可以嗎？台灣現在變成這樣？」

刑事局指出，涉案的2名網友分別為盧姓男子，製作蕭副總統赴歐盟議會演講之不實梗圖並散布；陳姓男子散布該不實貼圖並留言稱「法國BBC報導臺灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，已違反社會秩序維護法第63條第1項第5款之情事。盧男已於11日到案調查完畢，陳男則是在機場被逮，後續2人皆依違反社維法移送台北地院簡易庭依法裁處。

刑事局強調，對於各種流傳之訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實之資訊時，亦應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息之傳播者，共同維護網路環境純淨。