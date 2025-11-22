鋸齒刀割喉女友！她全身赤裸衝超商求救　恐怖情人下場曝

▲桃園市呂姓男子9月15日持刀割喉莊姓女子後再自戕，警消據報將呂男送醫治療。（資料照／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子不滿同居莊姓女子有意分手，今年9月間竟趁莊女沐浴時持鋸齒狀刀朝頸部割喉，莊女負傷後不顧滴血赤裸逃下向超商求救，呂男案發後竟在持刀自戕，桃園警消到場將2人分別送醫急救，其中莊女在加護病房插管2天才救回；桃園地檢署偵結依違反家庭暴力罪之殺人未遂罪嫌將呂提起公訴，並建請法院量處適當之刑。

檢警調查，54歲的呂姓男子與莊女是同居情侶，今年9月15日晚間9時10分許，呂男與莊女起爭執，其明知頸部為人體之要害，竟基於殺人之犯意，竟持鋸齒刀朝正在浴室沐浴中莊女頸部砍殺，莊女負傷後不顧全裸跑下樓奔逃至附近超商求救，沿途多處滴血，超商店員發現後急忙報警處理。

▲桃園市消防救護人員將負傷莊女緊急送醫治療。（資料照／桃園警方提供）

桃園警消據報後到場處理，莊女則向員警哭訴「我喉嚨一直滴血」，救護人員緊急包紮止血後送醫急救；員警在租屋處現場發現兇嫌呂姓男子呈現昏迷狀，左手腕有大量血漬，疑似持刀自戕也緊急送醫，其中莊女在加護病房插管急救2天後才搶回一命。

桃檢複訊時，被告呂男坦承犯行不諱，辯稱因不滿與女友感情生變，2人爭吵後才隨手拿刀欲共赴黃泉等語；檢方認為被告所為，係觸犯犯刑法之殺人未遂罪嫌，被告已著手實行殺人行為而未致死亡結果為未遂犯，偵結依違反家庭暴力罪之殺人未遂罪嫌提起公訴，並建請法院量處適當之刑。