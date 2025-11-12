　
社會 社會焦點 保障人權

2網友造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講　他機場被逮錯愕：違什麼法？

記者沈繼昌、張君豪、黃資真／台北報導

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，卻有網友發文稱「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」，刑事局鎖定IP追查源頭後，鎖定盧姓男子、陳姓男子涉案，今(12日)警方赴桃園機場逮捕剛返國的陳男，盧男也已到案說明。

▲▼ 陳姓男子造謠台灣砸錢讓副總統蕭美琴赴IPAC演講，今天在機場被逮捕。（圖／桃園機場記者聯誼會提供，下同）

▲陳姓男子造謠台灣砸錢讓副總統蕭美琴赴IPAC演講，今天在機場被逮捕。（圖／桃園機場記者聯誼會提供，下同）

日前網路上傳出政府砸大錢讓蕭美琴進到歐洲議會演講的假消息後，刑事局於10日表示已下架該篇不實訊息，依法調查偵辦，後續將調閱相關PO文者帳號，以及向網路平台業者調取帳號資料和網路登錄歷程，約談涉案人到案說明。

而刑事局進一步追查原PO身分，確認為網友盧姓男子製作蕭副總統赴歐盟議會演講之不實梗圖並散布；陳姓男子散布該不實貼圖並留言稱「法國BBC報導臺灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，2人皆已違反社會秩序維護法第63條第1項第5款之情事。

盧男於11日到案調查完畢，而陳男發文時人在國外，因此警方今天在陳男飛返台灣後，在機場逮到人，他表示自己看到很多人在Threads上發布該篇文章內容，一看到內文寫著法國BBC報導就知道是反串文，覺得很好笑跟著轉發而已，不清楚是違反什麼法律。但後續2人皆依違反社維法移送台北地院簡易庭依法裁處。

刑事局強調，對於各種流傳之訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實之資訊時，亦應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息之傳播者，共同維護網路環境純淨。

相關新聞

蕭美琴蔡英文接連訪歐！中國批民進黨挾洋自重　外交部反擊

蕭美琴蔡英文接連訪歐！中國批民進黨挾洋自重　外交部反擊

副總統蕭美琴8日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，前總統蔡英文也赴德國出席「柏林自由會議」演講。中國外交部發言人林劍批評，IPAC是民進黨當局「挾洋自重」的工具，毫無公信力可言，某些台獨人物下台後，仍千方百計到處鑽營，繼續搞以外謀獨，其險惡圖謀注定失敗，阻擋不了中國終將統一。 對此，外交部今（12日）予以嚴正駁斥與譴責中方相關粗鄙不實言論，中國對台灣粗暴野蠻的打壓，不僅無助兩岸關係，也更使國際社會看清中方的威權本質。

蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場

蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

林佳龍揭蕭美琴訪歐行挑戰：所幸一一克服

林佳龍揭蕭美琴訪歐行挑戰：所幸一一克服

陳水扁：恭喜蕭美琴IPAC演說　期待賴總統成為在歐洲議會演說第一人

陳水扁：恭喜蕭美琴IPAC演說　期待賴總統成為在歐洲議會演說第一人

