14歲國中生上課突倒地！送醫取出4血栓救回一命　最大1.1cm

桃園市一名14歲國中生日前在課堂中突然倒地，伴隨出現怪聲、右側肢體癱軟與語言表達困難等症狀，校方緊急送往聯新國際醫院急診室，醫療團隊研判患者年紀輕，因中風導致半側癱瘓可能性極低，急診團隊緊急安排電腦斷層（CT）與磁振造影（MRI）等影像檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，緊急手術後取出4個血栓，恢復腦部血流順暢，國中生經術後休養已回返校上課，沒有任何言語或肢體上副作用。



這名國中生被送往聯新國際醫院急診室救治時，神經內科李振華醫師透過電腦斷層影像掃描，檢查結果確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，與家屬充分溝通後，影像醫學科主任暨取栓醫師郭葉璘隨即與取栓團隊進行急性腦中風顱內動脈血栓移除(Intra-arterial thrombectomy, IAT)，從腹股溝導引導管至左側中大腦動脈阻塞處，採用強力抽吸方式清除血栓。手術從開始到打通血管僅花費約10分鐘，成功取出4個血栓，其中最大達1.1公分，患者術後血流恢復暢通。

隨後醫療團隊進行心臟超音波檢查，更發現左心房處有個近7公分的巨大黏液瘤，顯示病情相當危急。心臟黏液瘤是一種非癌性腫瘤，質地柔軟儼如果凍，雖不會轉移，但在心臟持續跳動和血流衝擊下，腫瘤小碎片容易剝落，這些碎片會隨著血液離開心臟，進入腦部動脈後便可能引發栓塞造成中風。後續完成心臟黏液瘤清除手術，患者恢復情況良好，未留下後遺症，已重返校園繼續課業。

郭葉璘醫生表示，左側大腦掌管語言中樞、身體右側活動能力及視覺與空間感知區域，中大腦動脈是負責供應大腦三分之二的重要血流。磁振造影中擴散權重影像序列（DWI），能在中風發生後30分鐘內偵測腦部受損區域。經檢查顯示該學生左側中大腦動脈完全阻塞，磁振中的擴散權重影像序列也出現一塊淡淡受損區域，顯示阻塞危險性正快速提高中。若不即時處理，這片受損區域會持續擴大，腦部將因血栓壓迫而腫脹，同時往下壓迫腦幹，危及呼吸與心跳中樞，甚至造成生命危險。

郭葉璘醫生強調，急性腦中風治療關鍵就是「時間」，研究顯示中風每延誤一分鐘，約有190萬個神經元死亡，因此治療啟動速度，將直接影響患者日後能否恢復獨立生活的關鍵因素。為提升救治效率，聯新國際醫院發起「桃竹苗腦中風區域聯防」，建立跨院轉診與取栓治療的快速應變機制，從抵達急診到取栓（DTP）時間，已從2022年平均127分鐘，縮短至2025年第三季平均95分鐘，足足減少32分鐘。神經醫學中心全年無休待命，透過事前聯繫與團隊協調，讓取栓團隊可迅速於最短時間集結並啟動治療，最大幅度降低腦細胞壞死，為病人爭取最佳存活率與預後品質。

郭葉璘提醒，中風好發於氣溫驟降，身心壓力增大且血管收縮易形成血栓。籲民眾應建立健康基礎，包括均衡飲食、規律運動與充足睡眠，讓身體能更好地適應環境壓力。特別是有心血管疾病或心房顫動病史者，更應提高警覺。預防絕對勝於治療，從日常生活中養成良好習慣，才能真正遠離中風威脅，守護自己與家人的健康。