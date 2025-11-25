妻帶小王回家滾床單！夫撂人抓姦持球桿痛毆+上銬凌虐　判刑1年

▲男子發現老婆和小王偷情，盛怒持球桿暴打小王。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名從事餐飲業的蔡姓男子因婚姻失和準備和妻子談離婚，卻在凌晨透過家中監視器發現妻子竟堂而皇之把「小王」阿雄（化名）帶回家睡覺。蔡男瞬間情緒爆棚，立刻找來同事陳姓廚師助拳，兩人衝進家門後當場見到兩人上半身赤裸躺床，蔡男惱羞成怒，抓起高爾夫球桿猛力開打，還拿手銬銬住小王凌虐，事後被移送、起訴，法院審理後，依妨害自由等罪將兩人分處1年徒刑。

判決指出，去年10月27日凌晨5點多，蔡男透過監視器目睹妻子帶男伴回家，怒氣直衝腦門，立刻喊上陳姓同事直奔仁武住處「處理家務事」。兩人開門後就看到妻子和阿雄幾乎全裸滾在床上，蔡男理智線斷裂，抄起球桿往2人頭、身猛K，陳男也對阿雄拳打腳踢，還揍到把人拖進廚房。

兩人竟還拿出金屬手銬，把阿雄銬在冰箱旁的鐵桿上凌虐，導致她身上滿是傷痕。蔡男怒火未消，更把阿雄手機摔到報廢，整起「捉姦私刑」鬧進警局。

警方事後將蔡、陳帶回偵辦，橋頭地院審理時兩人均坦承犯行。法官認定兩人涉妨害自由罪，各處1年徒刑；蔡男另因摔手機犯毀損罪，被判拘役50日，可易科罰金（1日折算1000元）。全案可上訴。