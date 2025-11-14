獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

▲劈腿女瞞男友給門禁卡掩護小王登堂入室「滾床單」，東窗事發被依侵入住宅罪判刑。（示意圖／PAKUTASO）

記者黃哲民／台北報導

新北1名悲情男花錢租屋供養女友，女方卻給他戴綠帽，在2人愛巢跟小王多次滾床單，小王不亦樂乎，竟找自己砲友充當悲情男遭女友冷落後的陪玩，繼續榨乾悲情男的人跟錢，砲友心軟透露實情，悲情男憤而提告，台北地院刑案一審依侵入住宅罪將女友與小王判刑，但民事一審認定有權邀朋友到自己家裡作客，判2人不必連帶賠償精神慰撫共500萬元，均可上訴。

判決指出，悲情男去年（2024年）2月到4月租屋與女友同居，日常花費全靠他支應，備極寵愛原本從事商品銷售、被資遣待業的女友，女友卻劈腿當時仍讀大學的小王，私下交付門禁卡與磁扣，掩護小王趁悲情男出門工作賺錢之際，3個月內登堂入室、滾床單至少18次。

▲小王享盡豔福，還慫恿自己砲友陪玩綠帽男「榨乾他」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小王人財兩得、不亦樂乎，竟跟自己砲友炫耀「我戴這人（悲情男）綠帽」、「我跟他女友很好」，並慫恿砲友「這個人很好凹，可以叫他買東西給妳」、「妳就負責在那男的身邊」、「算是我請你幫忙，妳就去榨乾那男的，然後那男的會一直給那女的錢，我就跟那女的吃東西買東西都免費」、「妳也可以」、「等於我，他女友，妳，都受益」。

小王提醒砲友「假裝我們正常朋友，不要說我們捉過（指做愛）」、「就當我們什麼都沒發生」、「不然被那女的知道，我也蠻麻煩的哈哈」、「她也不想放棄那男的錢，然後女的會一直拿男的錢來請我吃飯」。

砲友揶揄小王「反正我們做的次數已經差不多算沒做了」，但小王越說越興奮，滿腦想像「妳到時候跟男生出去，就說想跟他住，讓那女的搬出來，我就可以跟她住，哈哈！那男的還會出錢，免費砲房！」

在酒店工作、擁有多位男伴的砲友，即使觀念開放，聽聞悲情男的女友腳踏兩條船、加上小王沾沾自喜「那男的只要不在，我都去他們家哈哈」，也不禁同情「那男的好可憐...」。

▲綠帽男不甘女友給小王門禁卡登堂入室，告2人涉嫌侵入住宅。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

小王表示女友替悲情男找陪玩，因此砲友可推稱在交友軟體收到訊息，但須先編好故事，「總不能說妳是他女友外面找的男人的砲友吧」，「妳可以先跟他約一次，然後聊價格，那男的聽起來應該是真的盤子」、「（女友）已經把妳的賴給那個金主，當天幹死他！」

小王提出的點子讓砲友也驚訝「好恐怖喔...什麼鬼！」、「我到底聽了什麼啊！」但她仍答應陪玩悲情男，小王不忘調情砲友「好久沒內12（即「射」的諧音）妳了」、「周幾可以？」砲友嗔回「媽的約你又不要」、「趕快預約，不然我要讓XXX（另名男伴）先了」、「你慢慢等！」

同年4月底，砲友於心不忍，透露實情點醒悲情男，並提供對話記錄佐證，悲情男如遭雷擊，質問女友反遭打傷咬傷、撕破臉分手，加上得知曾詢問女方遺失的門禁卡與磁扣下落，竟是被女方交給小王暗渡陳倉，怒告2人涉犯侵入住宅罪嫌，但沒追究砲友責任。

法官認為小王跟砲友上述對話記錄，內容露骨，足證小王早知悲情男存在，且與對方女友發展性伴侶關係為期不短，至於小王辯稱去年4月13日才知女方有男友、故意誇大其詞鼓吹砲友親近悲情男等，純屬臨訟狡辯。

女友坦承日常生活所需都由悲情男供應，自己沒付過任何一毛錢，因為「他說他要養我」，她雖總是錯開2男時間見面，但絕沒跟小王打砲，她有權邀朋友到自己家裡參觀，小王也推稱受邀作客，僅跟女方看影片聊天，2人均否認侵入住宅。

法官勘驗小王進出女方租屋處的監視畫面，可見2人總是勾頸摟腰，在電梯裡就貼臉輕觸彼此鼻子、各種摸來摸去，非常親暱，無法想像2人進屋只做一般社交活動。小王最後承認跟女方上床，強調「是在他們房子以外的地方」。

法官沒採信，指2人明知悲情男不可能同意自己住處讓他們偷情，2人刻意利用悲情男不在家的時間，女方又私自將住家感應卡、磁扣給小王方便進出，被男友詢問時還裝傻，2人已破壞悲情男的住宅監督權、違背公序良俗，構成無故侵入住宅行為，無悔意也沒和解，一審判小王拘役50天、女友拘役40天，均得易科罰金，可上訴。

悲情男提起附帶民事求償，要2人連帶賠償共500萬元，不料民事庭法官見解迥異於刑案判決，認為女方雖沒付房租，但與悲情男同居且為租屋保證人、有權居住，雖私自給小王門禁卡與磁扣，可是她也同意小王進屋，據此判決2人不必賠償，可上訴。

悲情男另告女方涉嫌傷害，刑案一審已判女方罰金3000元，可上訴，悲情男同樣提起附帶民事求償，法院審理中。