辦公室不倫！2員工搞外遇「立刻開除」　美女總裁怒批：無法忍受

▲32歲的娜塔莉在podcast節目中談到此事。（圖／翻攝YouTube@The Diary Of A CEO）



記者吳美依／綜合報導

美國企業總裁娜塔莉（Natalie Dawson）意外發現，她的2名已婚員工竟各自背著伴侶「偷吃」，私下發展出辦公室戀情，立刻毫不猶豫地開除他們。此決定在網路上引發激烈論戰，支持與反對聲浪各半。

娜塔莉是企業管理公司Cardone Ventures的聯合創辦人兼總裁，她日前在podcast節目「執行長日記」（Diary of a CEO）談到此事，「我一發現這件事，立刻終止了他們倆的僱傭關係。」

娜塔莉不願談及具體細節，僅透露這段不倫關係確實發生在工作相關場合。即便婚外情發生在下班時間，只要得知員工背叛伴侶，她仍會「立即開除」對方，因為實在無法忍受自己的公司出現這種事。

娜塔莉堅稱，員工私生活也會直接影響工作表現，對工作環境而言，甚至可以說是一種隱患，「如果他們會對應該共度一生的人不忠，你認為他們會對工作誠實嗎？」

不過，節目主持人兼英國企業家史蒂夫（Steve Bartlett）認為，私生活表現與職場專業態度可能截然不同，「人們會在私生活時間做各式各樣的事。我認為這不關我的事」，只要員工的問題不影響工作，就無需過問。

這段節目精華影片曝光後，在社群媒體累積超過170萬次觀看與引發兩極化討論。批評者指出，公司無權干涉員工下班後的私生活，批評此舉「控制慾很強」，甚至有違法疑慮合法性。

另一些人卻認為娜塔莉的做法大快人心，「職場外遇被發現或結束時，會帶來不必要的緊張氣氛和混亂」，「缺乏誠實與正直品格的人，也不是我公司會想要的員工」，更有不少人喊話，願意在重視誠信的企業工作。

面對爭議，32歲的娜塔莉事後在LinkedIn發文強調，解僱並非懲罰員工，而是保護公司，「身為領導者，我們有責任創造一個環境，讓員工朝正確方向成長，這意味著要堅守誠信底線，即便這麼做會讓人感覺不舒服。」她仍認為個人品格具有一致性，「如果某人在私生活中不誠實，這種行為不會在踏進辦公室後神奇消失。」