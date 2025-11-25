「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

▲鍾女成為紐約當地麻煩人物。（圖／翻攝自IG，下同）



記者張靖榕／綜合報導



34歲台裔女子鍾姓女子（Pei Chung）近日在美國紐約惹出連番風波，不僅多次在高檔餐廳吃霸王餐遭逮，還疑似以「肉償」暗示求抵餐費，如今更被爆積欠高達4萬美元（約新台幣126萬元）租金，將於12月2日前被逐出位於布魯克林威廉斯堡的豪華公寓。她在網路上精心營造的名媛形象，逐漸被現實中接連曝光的爭議行為瓦解。

鍾女10月底以來至少5度因吃霸王餐被捕，花費往往動輒百美元以上，卻在結帳時以刷卡失敗為由推託，甚至提出以網路文章或「身體」折抵，引發餐飲業者極大困擾。她因鍾愛Prada精品，也被美媒戲稱為「穿Prada的惡魔」。

《紐約郵報》報導，鍾女目前住在肯特大道416號、月租3350美元（約台幣10.5萬元）的豪華套房，但自租約於今年8月到期後便未續約，也遲遲未繳納租金，使得累積欠款高達4萬美元（約新台幣126萬元）。大樓人員指出，「把她趕走是首優先事項」。

儘管面臨驅逐，鍾女仍常在公寓內拍攝性感自拍照與名牌美照，展現俯瞰曼哈頓的景致，更因此吸引新一批社群媒體粉絲；然而，大量鄰居投訴讓她的名譽更加惡化。多名住戶指出，她常將垃圾隨意丟在走廊、日夜製造的噪音大到「牆壁都在震動」，甚至跑到鄰居家門口大吼大叫，還拿紅色口紅在門上寫下對方名字，已因此鬧到警方多次上面。

有鄰居形容鍾女「精神狀況似乎不太穩定」，打招呼也不理人；也有人透露，她甚至不願與人同搭電梯，只要有人進入，她就會立刻離開。

值得注意的是，鍾女居住的大樓由前紐約州長史必哲（Eliot Spitzer）開發、總價逾6.5億美元。面對房客接連惹事，史必哲只輕描淡寫地回應，鍾女的行為讓他「訂不到那些餐廳的位子」，並拒絕進一步評論。