　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

結縭52年夫妻墜崖亡！癌夫痛苦輕生　「妻不願獨活」跟著走了

▲▼結縭52年夫妻墜崖亡！癌夫痛苦輕生　「妻不願獨活」跟著走了。（圖／翻攝臉書）

▲大衛與蘇珊結婚52年始終恩愛。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

英國一對結縭52年的老夫妻從180英尺（約55公尺）高處墜崖、雙雙身亡。根據他們生前留下的書信，80歲丈夫大衛（David Jeffcock）不堪骨癌折磨，而74歲妻子蘇珊（Susan）也不願獨活，因此2人將住處與財務等身後事安排妥當後，攜手走上絕路。

《每日郵報》24日引述調查報告指出，今年7月30日傍晚，夫妻倆從公寓出發，爬上199階石階，抵達惠特比修道院（Whitby Abbey）頂端懸崖。大衛墜崖後，妻子猶豫了片刻，不久後也跟著墜下。

稍後，路人注意到夫妻倆留在懸崖頂端的手機與外套，很快就發現了2人墜崖，儘管立刻通報，醫護人員仍在現場宣布2人均已死亡。稍後調查指出，他們死於身上多數創傷。

大衛生前寫信給律師，為夫妻倆的決定致歉，「蘇珊想和我一起走。」驗屍官強納森（Jonathan Leach）指出，夫妻倆都沒有精神疾病史，但大衛確實飽受健康問題之苦，致信律師時也清楚闡明輕生意圖，判定此案為自殺案件，也向死者家屬表示哀悼。

根據家屬說法，夫妻倆原本定居雪菲爾德（Sheffield），退休後搬到惠特比海岸度過晚年。大衛生前曾任計程車司機，之後轉任市政府巴士司機超過20年，蘇珊則在工具公司史丹利（Stanley）擔任秘書。儘管始終膝下無子，但夫妻倆感情非常好，不僅興趣相近，也經常造訪酒吧、搭郵輪或出國旅遊。

姪子凱文（Kevin Shepherd）形容，叔叔嬸嬸「人很好，不會炫耀，非常謙虛且受人尊敬」。不過大衛近年飽受骨癌痛苦，曾告訴他「疼痛難以控制」，「只能得出這樣的結論，他痛苦到不想要活了」，而嬸嬸蘇珊「選擇跟他一起走，展現了他們對彼此的深情……我想她無法想像，沒有他的生活會是什麼樣子。」

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。

自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌
打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了
人妻劈2男　小王「71歲老翁」強到她腿軟
Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」
快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

為牛郎下海！日本妹「海外賣淫」暴增　2個月賺400萬下場慘

搭飛機別穿「拖鞋、睡衣」！　美運輸部長鄭重呼籲

中國致函聯合國抗議高市「武力威脅」　日本回函反駁：不實指控

上夜班遭男顧客掐脖「威脅砍頭」　超商女店員反擊自救卻被開除

結縭52年夫妻墜崖亡！癌夫痛苦輕生　「妻不願獨活」跟著走了

台女網美「肉償抵餐」被關了！詐騙至少10次　法官裁定收押

56歲男扮亡母「詐領191萬福利金」　警破門發現82歲嬤已成乾屍

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

駐韓美軍MQ-9「死神」無人機墜海！　疑人為操控墜毀

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

為牛郎下海！日本妹「海外賣淫」暴增　2個月賺400萬下場慘

搭飛機別穿「拖鞋、睡衣」！　美運輸部長鄭重呼籲

中國致函聯合國抗議高市「武力威脅」　日本回函反駁：不實指控

上夜班遭男顧客掐脖「威脅砍頭」　超商女店員反擊自救卻被開除

結縭52年夫妻墜崖亡！癌夫痛苦輕生　「妻不願獨活」跟著走了

台女網美「肉償抵餐」被關了！詐騙至少10次　法官裁定收押

56歲男扮亡母「詐領191萬福利金」　警破門發現82歲嬤已成乾屍

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

駐韓美軍MQ-9「死神」無人機墜海！　疑人為操控墜毀

男團FEniX回來了！　「南法街頭嗨跳」帥到遊客暴動

83歲嬤遭撞躺ICU搶命！無照男落跑4hrs 落網　拖車鉤蓋成鐵證

快訊／公費流感疫苗打掉9成「跨年前恐用罄」　疾管署增購15萬劑

《我的英雄學院》最新話封神獲超高9.9分！10年英雄故事邁終章

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

36cm最萌身高差！鍾欣凌南下見初戀「變美食之旅」　蘇見信壓力超大

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

洪言翔退出南拳媽媽1年多...宣布新動向！　單飛發新歌還要開演唱會

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

「歡迎大谷翔平！」井端弘和興奮迎接 打造最強日本隊拚二連霸

【差點變水上三寶】天鵝船動不了朋友發現端倪急喊：你要踩R!!!

國際熱門新聞

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

即／習近平晚間與川普通話

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

65歲阿嬤「突然復活」狂敲棺材　只差一步就火化

中國客沒了　北海道業者笑回：台灣人很多

中國遊客反日去南韓玩　在「登山步道拉屎」

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

台女網美「肉償抵餐」終於被關了

與川普通話結束　高市：談及習近平對話內容

美啦啦隊18歲少女之死初判「他殺」！　全家郵輪行慘遭裹屍床底

是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」

YTR吃血腸被宰　韓商團擬索賠652萬

更多熱門

相關新聞

路透：英法德推修改美和平計畫　提高烏軍規模上限至80萬人

路透：英法德推修改美和平計畫　提高烏軍規模上限至80萬人

路透社23日披露一份內部文件顯示，英國、法國與德國等歐洲主要國家（俗稱「E3」）已共同草擬修改版本，針對美國提出的俄烏和平計畫提出多項重要修訂，反對華府原案中涉及烏軍規模上限與領土讓渡等敏感條款。

英相施凱爾批准中國蓋大使館　估明年初訪中

英相施凱爾批准中國蓋大使館　估明年初訪中

男被「垃圾壓縮機」輾斃　鄰居聽慘叫聲嚇醒

男被「垃圾壓縮機」輾斃　鄰居聽慘叫聲嚇醒

公車司機把77歲翁暴力推下車　過程全被拍

公車司機把77歲翁暴力推下車　過程全被拍

英國怒控俄間諜船「雷射干擾飛行員」：極度危險

英國怒控俄間諜船「雷射干擾飛行員」：極度危險

關鍵字：

英國骨癌夫妻自殺懸崖

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

黃明志「看上60萬健身辣模」！

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面