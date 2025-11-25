結縭52年夫妻墜崖亡！癌夫痛苦輕生　「妻不願獨活」跟著走了

▲大衛與蘇珊結婚52年始終恩愛。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

英國一對結縭52年的老夫妻從180英尺（約55公尺）高處墜崖、雙雙身亡。根據他們生前留下的書信，80歲丈夫大衛（David Jeffcock）不堪骨癌折磨，而74歲妻子蘇珊（Susan）也不願獨活，因此2人將住處與財務等身後事安排妥當後，攜手走上絕路。

《每日郵報》24日引述調查報告指出，今年7月30日傍晚，夫妻倆從公寓出發，爬上199階石階，抵達惠特比修道院（Whitby Abbey）頂端懸崖。大衛墜崖後，妻子猶豫了片刻，不久後也跟著墜下。

稍後，路人注意到夫妻倆留在懸崖頂端的手機與外套，很快就發現了2人墜崖，儘管立刻通報，醫護人員仍在現場宣布2人均已死亡。稍後調查指出，他們死於身上多數創傷。

'Susan wants to come with me': Wife leapt to death from Whitby cliffs with cancer sufferer husband rather than live alone https://t.co/4AdJtZi628 — Daily Mail (@DailyMail) November 24, 2025

大衛生前寫信給律師，為夫妻倆的決定致歉，「蘇珊想和我一起走。」驗屍官強納森（Jonathan Leach）指出，夫妻倆都沒有精神疾病史，但大衛確實飽受健康問題之苦，致信律師時也清楚闡明輕生意圖，判定此案為自殺案件，也向死者家屬表示哀悼。

根據家屬說法，夫妻倆原本定居雪菲爾德（Sheffield），退休後搬到惠特比海岸度過晚年。大衛生前曾任計程車司機，之後轉任市政府巴士司機超過20年，蘇珊則在工具公司史丹利（Stanley）擔任秘書。儘管始終膝下無子，但夫妻倆感情非常好，不僅興趣相近，也經常造訪酒吧、搭郵輪或出國旅遊。

姪子凱文（Kevin Shepherd）形容，叔叔嬸嬸「人很好，不會炫耀，非常謙虛且受人尊敬」。不過大衛近年飽受骨癌痛苦，曾告訴他「疼痛難以控制」，「只能得出這樣的結論，他痛苦到不想要活了」，而嬸嬸蘇珊「選擇跟他一起走，展現了他們對彼此的深情……我想她無法想像，沒有他的生活會是什麼樣子。」

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。

自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。