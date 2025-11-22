　
國際

英相施凱爾點頭！傳批准中國「興建超大使館」　預料明年1月訪中

▲▼英國首相師凱爾據傳可能將於明年1月出訪中國。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾據傳可能將於明年1月出訪中國。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）預料將於12月正式批准中國在倫敦市中心新設「超大型大使館」，此舉已獲情資單位MI5與MI6點頭，內政部與外交部也未提出反對意見。英國政府同時評估施凱爾明年訪中的可能性，將成為2018年以來首位赴中訪問的英國首相。

然而，這兩項動作都在英中關係因間諜案而高度緊繃的背景下進行，引發英國朝野對國安風險的疑慮。

根據英媒《泰晤士報》，施凱爾可望在今年12月10日前批准中國大使館興建案，英國政府部門將於近日送交正式回覆。白廳消息人士表示，批准大使館「很可能只是形式」，但政府要求中國必須配合採取必要「緩解措施」，以確保英國國安不受影響。

這座預計設於倫敦塔附近皇家鑄幣局（Royal Mint Court）的新館址，自提出以來屢遭延宕，中國曾警告若遭否決將出現「嚴重後果」。

儘管英國情報部門多次警告北京正對英國進行大規模間諜行動，但施凱爾仍計畫訪中。《天空新聞》指出，施凱爾正評估明年1月訪中，若成行，他將成為自前首相梅伊（Theresa May）之後，7年來首位訪問中國的英國首相。據悉，英國政府正尋求重啟與北京的部分經濟合作，但前提是不危及國家利益。

英國科學與創新科技大臣（Liz Kendall）受訪時，不願證實施凱爾是否已決定訪中行程，但強調政府的核心立場是「國家安全永不妥協」。她指出，在安全無虞的範圍內，英國仍希望在科研與經濟領域與中國維持必要交流。

不過，這些動作正值英中關係因間諜指控而再度陷入緊張。先前涉及兩名男子Christopher Cash與Christopher Berry的英國「中國間諜案」，因英國政府拒絕將中國定調為國安威脅而中止，但此案已使英國社會對中國滲透疑慮升高。兩名被告否認任何不法行為。

白廳官員透露，中國情報機構曾透過大規模網路行動，試圖接觸與英國國會相關的「數千名人士」，目標包括國會職員、議員助理與政策研究員。Amanda Qiu與Shirly Shen等兩名被點名的招募者，更被指廣泛向英國政治圈人士發送接觸訊息，企圖找出具影響力或能取得敏感資料的對象。

英國官員形容此行動為「散彈式滲透」，即使上千封訊息中僅有一人回應，也足以構成情報突破。

MI5亦向議員示警，中國向英國政治環境中的部分人士提供「高額金錢誘因」，以交換看似低階但具敏感性的非公開資訊。被鎖定的對象，包括前保守黨部長的助理、工黨助理，以及多家智庫研究人員，其中包含東尼布萊爾研究院。

11/20 全台詐欺最新數據

英國 施凱爾 訪中 大使館 倫敦

