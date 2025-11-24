　
國際

路透：英法德推修改美和平計畫　提高烏軍規模上限至80萬人

▲烏軍。（圖／路透）

▲烏軍。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

路透社23日披露一份內部文件顯示，英國、法國與德國等歐洲主要國家（俗稱「E3」）已共同草擬修改版本，針對美國提出的俄烏和平計畫提出多項重要修訂，反對華府原案中涉及烏軍規模上限與領土讓渡等敏感條款。

報導指出，這份供瑞士日內瓦磋商使用的文件指出，E3版本主張將烏克蘭武裝部隊在「和平時期」的人力上限訂為80萬人，而非美國原案建議的60萬人，明顯提高防衛能力上限，避免烏方在談判中承受過度軍事弱化的壓力。

在領土議題方面，修改版強調任何「領土交換談判」必須以「當前俄烏接觸線」為基準展開，而非如美方建議，預先認定部分區域為俄羅斯「事實控制」並據此調整談判框架。

文件同時建議，烏克蘭應獲得美國提供類似北大西洋公約組織（NATO）第5條的安全保障，也就是「集體防禦」類型的承諾，以確保和平協議落實後的長期安全。

此外，E3修改版反對美國提出的「動用西方凍結俄羅斯資產」建議，因相關資產多數在歐盟架構下被凍結，歐洲國家普遍認為法律風險及先例效應過高。

路透社引述知情人士指出，此修改版並非推翻美方計畫，而是逐條提出刪減或調整，目的在於「使計畫更符合歐洲安全利益與烏方基本訴求」。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）同日在南非約翰尼斯堡的20國集團（G20）峰會上表示，她稍早已與美國總統川普通話，並認同美方和平計畫中有「多項可接受內容」，強調「不需要將方案全部推翻，而是在既有架構上作出合理調整」。

11/21 全台詐欺最新數據

澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

烏克蘭總統澤倫斯基23日發表長文，再次向國際社會表達感激之意，強調「感謝美國及每位美國人民」，並且「親自感謝川普總統所提供的協助」。此話正值川普發文痛批烏方「不知感恩」後不久，格外引發關注。

美烏稱和平計畫磋商進展良好　盧比歐：至今為止最順利

美烏稱和平計畫磋商進展良好　盧比歐：至今為止最順利

川普再控烏「不知感恩」　批歐洲、拜登卻不譴責俄羅斯

川普再控烏「不知感恩」　批歐洲、拜登卻不譴責俄羅斯

烏無人機擊落俄Mi-8直升機　影片曝光

烏無人機擊落俄Mi-8直升機　影片曝光

李在明G20會馬克宏　盼韓法升級戰略夥伴關係

李在明G20會馬克宏　盼韓法升級戰略夥伴關係

英國法國德國和平計畫烏克蘭俄烏戰爭

