男意外被扔進垃圾車遭「垃圾壓縮機」輾斃　鄰居聽淒厲叫聲嚇醒

▲英國傳出男子被丟入垃圾車內壓死。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國街頭發生一起慘案，一名無家可歸的30歲男子因為近來天氣寒冷，躲在垃圾箱中休息，沒想到意外被一輛垃圾車收走，慘遭輾壓身亡，當急救人員趕到現場時，許多居民都被垃圾車中傳出的慘叫聲嚇醒。

事件10月31日凌晨3時發生在北安普頓市(Northampton)當地社區，30歲男子貝卡(Sajmir Beca)休息時意外被一輛垃圾車收走，慘遭垃圾壓縮機輾壓身亡。

當時許多居民都被垃圾車中傳出的慘叫聲嚇醒，醫護人員和警方緊急趕到現場，將貝卡送到附近醫院Coventry Hospital接受治療，後來仍因傷勢過重，於6日去世。

UK- A homeless man who was crushed to death after being tipped into the back of a bin lorry has been pictured for the first time.



Sajmir Beca, 30, suffered catastrophic injuries after the horror unfolded in Northampton town centre in the early hours of October 31. pic.twitter.com/tkiJxGc830 — MassiVeMaC (@SchengenStory) November 20, 2025

驗屍官19日對案件進行調查，發現貝卡的死因為骨盆和下肢受到擠壓傷，導致多重器官衰竭身亡。當地街友慈善機構Project 16:15對外證實，貝卡是他們機構認識的人，希望能有更多民眾募款，幫助更多露宿者能夠遠離寒冷街頭

垃圾車公司也對外表示，事件讓他們深感悲痛，司機第一時間發現狀況後迅速採取了行動，向死者親友表達最深切的慰問與哀悼，目前已全力配合警方調查。