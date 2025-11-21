男意外被扔進垃圾車遭「垃圾壓縮機」輾斃　鄰居聽淒厲叫聲嚇醒

▲英國傳出男子被丟入垃圾車內壓死。（示意圖／達志影像）
記者李振慧／綜合報導
英國街頭發生一起慘案，一名無家可歸的30歲男子因為近來天氣寒冷，躲在垃圾箱中休息，沒想到意外被一輛垃圾車收走，慘遭輾壓身亡，當急救人員趕到現場時，許多居民都被垃圾車中傳出的慘叫聲嚇醒。
事件10月31日凌晨3時發生在北安普頓市(Northampton)當地社區，30歲男子貝卡(Sajmir Beca)休息時意外被一輛垃圾車收走，慘遭垃圾壓縮機輾壓身亡。
當時許多居民都被垃圾車中傳出的慘叫聲嚇醒，醫護人員和警方緊急趕到現場，將貝卡送到附近醫院Coventry Hospital接受治療，後來仍因傷勢過重，於6日去世。
UK- A homeless man who was crushed to death after being tipped into the back of a bin lorry has been pictured for the first time.— MassiVeMaC (@SchengenStory) November 20, 2025
Sajmir Beca, 30, suffered catastrophic injuries after the horror unfolded in Northampton town centre in the early hours of October 31. pic.twitter.com/tkiJxGc830
驗屍官19日對案件進行調查，發現貝卡的死因為骨盆和下肢受到擠壓傷，導致多重器官衰竭身亡。當地街友慈善機構Project 16:15對外證實，貝卡是他們機構認識的人，希望能有更多民眾募款，幫助更多露宿者能夠遠離寒冷街頭
垃圾車公司也對外表示，事件讓他們深感悲痛，司機第一時間發現狀況後迅速採取了行動，向死者親友表達最深切的慰問與哀悼，目前已全力配合警方調查。
讀者迴響