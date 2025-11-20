英國怒控俄間諜船「雷射干擾飛行員」：極度危險

▲俄羅斯間諜船。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

英國國防大臣希利（John Healey）表示，俄羅斯間諜船「洋流號」（Yantar）近日首次使用雷射干擾追蹤其動向的英國皇家空軍（RAF）飛行員，英方對此高度重視，形容此舉「極度危險」。希利強調，政府已嚴肅面對此事件，並警告若洋流號南下，英國已做好準備。

希利指出，洋流號位於蘇格蘭北方海域，過去數周內已是今年第二次進入英國海域。事件發生時，英軍派出皇家海軍護衛艦與皇家空軍P-8「波塞頓」海上巡邏機全程跟監，雷射干擾則是在過去兩週內發生。

希利在唐寧街的記者會中表示，他已修改皇家海軍的交戰守則，使軍艦能更貼近監控洋流號，只要俄方船艦進入英國「更廣義的水域」，英方即可採取更積極的追蹤措施。他補充說，洋流號隸屬俄羅斯國防部深海研究總局（GUGI），主要任務是在和平時期從事監視，在衝突中進行破壞活動。

「我們已準備好所有軍事選項，若洋流號改變航向，我不會細說細節，因為那只會讓普丁受益。」希利強調，任何足以阻礙、干擾或危及英軍飛行員安全的行為，都屬嚴重挑釁。

面對英方指控，俄羅斯駐英大使館聲明否認，表示俄羅斯「對英國的水下通訊不感興趣」，行動也非針對英國安全，批評倫敦的「反俄路線」與「軍事化歇斯底里」正在破壞歐洲安全，並警告英方應避免採取可能進一步升高緊張的行動。

英國表示仍將持續嚴密監控洋流號動向，必要時將採取行動因應。