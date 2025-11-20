　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國怒控俄間諜船「雷射干擾飛行員」：極度危險

▲俄羅斯間諜船。（圖／路透）

▲俄羅斯間諜船。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

英國國防大臣希利（John Healey）表示，俄羅斯間諜船「洋流號」（Yantar）近日首次使用雷射干擾追蹤其動向的英國皇家空軍（RAF）飛行員，英方對此高度重視，形容此舉「極度危險」。希利強調，政府已嚴肅面對此事件，並警告若洋流號南下，英國已做好準備。

希利指出，洋流號位於蘇格蘭北方海域，過去數周內已是今年第二次進入英國海域。事件發生時，英軍派出皇家海軍護衛艦與皇家空軍P-8「波塞頓」海上巡邏機全程跟監，雷射干擾則是在過去兩週內發生。

希利在唐寧街的記者會中表示，他已修改皇家海軍的交戰守則，使軍艦能更貼近監控洋流號，只要俄方船艦進入英國「更廣義的水域」，英方即可採取更積極的追蹤措施。他補充說，洋流號隸屬俄羅斯國防部深海研究總局（GUGI），主要任務是在和平時期從事監視，在衝突中進行破壞活動。

「我們已準備好所有軍事選項，若洋流號改變航向，我不會細說細節，因為那只會讓普丁受益。」希利強調，任何足以阻礙、干擾或危及英軍飛行員安全的行為，都屬嚴重挑釁。

面對英方指控，俄羅斯駐英大使館聲明否認，表示俄羅斯「對英國的水下通訊不感興趣」，行動也非針對英國安全，批評倫敦的「反俄路線」與「軍事化歇斯底里」正在破壞歐洲安全，並警告英方應避免採取可能進一步升高緊張的行動。

英國表示仍將持續嚴密監控洋流號動向，必要時將採取行動因應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄
快訊／輝達救台股！台指期開盤漲逾700點　台積電期貨漲破4％
快訊／輝達救全村！日股大漲近2000點　晶片股狂歡
馬太鞍堰塞湖溢流「救全村的男人」　女兒嘆曝病倒要動手術
好市多失優勢？他揭3原因：很久沒逛　會員曝最大優勢
SWAG出手救粿粿：隨時歡迎　條件優渥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輝達財報強心針！　台積電ADR盤後跳漲逾3%

英國怒控俄間諜船「雷射干擾飛行員」：極度危險

美商務部：允許阿聯酋、沙國2家企業採購312億元美製AI晶片

網紅「橙子姐姐」涉詐被抓！素顏照很哇塞　20秒賺1.3萬

韓女偶像追星成功！　交往大8歲羽球男神

川普白宮設宴與馬斯克破冰　黃仁勳、庫克都受邀出席

Gemini 3好評推動Alphabet創新高！　收盤漲近3％、盤後勁揚逾1%

黃仁勳3重點反駁「AI泡沫化」：AI已不可逆

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

美司法部宣布：30天內公布「淫魔富豪」檔案

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

輝達財報強心針！　台積電ADR盤後跳漲逾3%

英國怒控俄間諜船「雷射干擾飛行員」：極度危險

美商務部：允許阿聯酋、沙國2家企業採購312億元美製AI晶片

網紅「橙子姐姐」涉詐被抓！素顏照很哇塞　20秒賺1.3萬

韓女偶像追星成功！　交往大8歲羽球男神

川普白宮設宴與馬斯克破冰　黃仁勳、庫克都受邀出席

Gemini 3好評推動Alphabet創新高！　收盤漲近3％、盤後勁揚逾1%

黃仁勳3重點反駁「AI泡沫化」：AI已不可逆

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

美司法部宣布：30天內公布「淫魔富豪」檔案

年頭等到年尾　「最美海景商場」驚喜宣布試營運倒數

用科技守護生命！打造全台首個「空中醫療血路」　無人機開啟救援新時代

《動物方城市2》震撼回歸　不看？你就跟不上話題啦！

高雄男騎士凌晨「蛇行撞警車」還肇逃！　被逮激動喊：我腳抽筋

教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄

快訊／輝達救台股！台指期開盤漲逾700點　台積電期貨漲破4％

快訊／輝達救全村！日股大漲近2000點　晶片股狂歡

輝達財報強心針！　台積電ADR盤後跳漲逾3%

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

第6代「TOYOTA RAV4大陸發表」有最便宜2.0升汽油入門款！雙油電也沒少

【跑著跑著就睡著了】犯睏弟原地躺平成全場焦點！

國際熱門新聞

川普突轉貼黃仁勳3句話

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4％

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

廣島恐怖異象　史上大規模牡蠣死亡

網紅「橙子姐姐」涉詐落網　素顏照驚呆網：她誰

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令救援

輝達Q3財報1.8兆創新高！　黃仁勳：Blackwell銷量遠超出預期

黃仁勳3重點反駁「AI泡沫化」：AI已不可逆

中國企員工日本行取消　旅遊警示升級

全球首例！人類感染H5N5禽流感

美股終結連4跌全面收高！台積電ADR勁揚近1.6％　輝達漲近3％

韓女偶像追星成功！　交往大8歲羽球男神

日本將重啟全球最大核電廠

更多熱門

相關新聞

歐洲媒體關心鄭麗文「普丁非獨裁者」言論　蕭美琴：完全不認同

歐洲媒體關心鄭麗文「普丁非獨裁者」言論　蕭美琴：完全不認同

國民黨主席鄭麗文日前公開表示「普丁不是獨裁者」，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責，引起議論；近日，立陶宛媒體「15min」訪問副總統蕭美琴時，就高度關注此一議題，關心台灣未來如果政權更迭，是否走向親俄立場。蕭美琴回應立陶宛媒體強調，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，她也相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及努力為台灣爭取來的價值。

俄空襲烏克蘭9死　羅馬尼亞、波蘭戰機升空

俄空襲烏克蘭9死　羅馬尼亞、波蘭戰機升空

狗狗被遺棄廢墟　留殘忍字條「我不要了」

狗狗被遺棄廢墟　留殘忍字條「我不要了」

假招募真間諜　英「點名2女」示警中國滲透

假招募真間諜　英「點名2女」示警中國滲透

馬克宏拍板軍援　烏克蘭將獲百架飆風戰機

馬克宏拍板軍援　烏克蘭將獲百架飆風戰機

關鍵字：

俄羅斯間諜船英國

讀者迴響

熱門新聞

川普突轉貼黃仁勳3句話

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

台積電洩密？前工程師：非常棘手

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4％

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面