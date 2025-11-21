公車司機怒抓77歲老翁衣領「暴力推下車」　動手畫面全被拍

▲英國發生公車司機把乘客推下車事件。（圖／示意圖／VCG）
記者李振慧／綜合報導
英國一名31歲公車司機和77歲乘客發生爭吵，一氣之下竟然抓住這名老翁，直接把人推下公車，導致老翁重重摔倒在人行道上，送醫檢查發現肩膀骨折，誇張過程全被監視器拍下。
事件發生在蘇格蘭亞伯丁市(Aberdeen)，車內監視器拍到31歲公車司機豪爾斯(Kyle Howles)和一名77歲老翁發生衝突，後來把人推下車的誇張畫面。
Moment bus driver, 31, shoves pensioner onto pavement as 77-year-old breaks shoulder following onboard row— david lawrence (@DavidSocial1976) November 20, 2025
Video footage captured the moment Kyle Howles, 31, grabbed the elderly man by his jacket with both hands before shoving him from the bus so...https://t.co/h2KLA8vMV1
畫面中可看到，77歲老翁原本是透過駕駛旁邊的隔板與豪爾斯交談，後來2人情緒都變得激動，當老翁把手伸向門時，豪爾斯突然整個人站起來，用力抓住老翁衣領，把人推下車。
醫療人員後來緊急趕到現場，並將老翁送醫接受治療，發現他肩膀骨折。豪爾斯11日在亞伯丁法院出庭，被指控犯下嚴重傷人罪，被罰款320英鎊（約台幣1.3萬元）。
豪爾斯任職的公車公司對外表示，事件的畫面令人震驚，他們已經向涉案的乘客致歉，公車司機的行為是完全不可被接受的，在經過全面調查後，已經將該司機解雇。
