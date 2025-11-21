　
國際

公車司機怒抓77歲老翁衣領「暴力推下車」　動手畫面全被拍

▲公車,駕駛,司機,公車暴力。（圖／CFP）

▲英國發生公車司機把乘客推下車事件。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名31歲公車司機和77歲乘客發生爭吵，一氣之下竟然抓住這名老翁，直接把人推下公車，導致老翁重重摔倒在人行道上，送醫檢查發現肩膀骨折，誇張過程全被監視器拍下。

事件發生在蘇格蘭亞伯丁市(Aberdeen)，車內監視器拍到31歲公車司機豪爾斯(Kyle Howles)和一名77歲老翁發生衝突，後來把人推下車的誇張畫面。

畫面中可看到，77歲老翁原本是透過駕駛旁邊的隔板與豪爾斯交談，後來2人情緒都變得激動，當老翁把手伸向門時，豪爾斯突然整個人站起來，用力抓住老翁衣領，把人推下車。

醫療人員後來緊急趕到現場，並將老翁送醫接受治療，發現他肩膀骨折。豪爾斯11日在亞伯丁法院出庭，被指控犯下嚴重傷人罪，被罰款320英鎊（約台幣1.3萬元）。

豪爾斯任職的公車公司對外表示，事件的畫面令人震驚，他們已經向涉案的乘客致歉，公車司機的行為是完全不可被接受的，在經過全面調查後，已經將該司機解雇。

11/19 全台詐欺最新數據

英國怒控俄間諜船「雷射干擾飛行員」：極度危險

英國怒控俄間諜船「雷射干擾飛行員」：極度危險

英國國防大臣希利（John Healey）表示，俄羅斯間諜船「洋流號」（Yantar）近日首次使用雷射干擾追蹤其動向的英國皇家空軍（RAF）飛行員，英方對此高度重視，形容此舉「極度危險」。希利強調，政府已嚴肅面對此事件，並警告若洋流號南下，英國已做好準備。

狗狗被遺棄廢墟　留殘忍字條「我不要了」

狗狗被遺棄廢墟　留殘忍字條「我不要了」

假招募真間諜　英「點名2女」示警中國滲透

假招募真間諜　英「點名2女」示警中國滲透

17歲少女床上被刺殺　母也遭攻擊命危

17歲少女床上被刺殺　母也遭攻擊命危

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

