南韓官員提「與台灣合作」談半導體關稅 　可望獲最優惠待遇

呂翰九先前赴美談判關稅。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九24日表示，在美國半導體關稅議題上，南韓與台灣存在合作空間，可望透過合作獲得「最優惠待遇」。

呂翰九當天接受MBC廣播訪問時提到，「在半導體方面，韓美關稅協商事實清單中載明『給予與台灣類似待遇』，而台灣目前也正與美國進行協商」，代表若台灣在與美談判中取得好結果，將對南韓產生正面影響，因此兩國有必要為此合作。

根據韓美事實清單內容，美方承諾對南韓半導體關稅「不會劣於未來與半導體貿易規模更大的國家日後所達成的協議條件。」有分析認為，此條款所指的便是南韓最大競爭對手台灣。呂翰九也稱，「半導體不是格局會在1到2年內發生劇變的產業」，「在半導體方面，與我們最相似也最大的競爭對手就是台灣。」

美國總統川普8月放話對半導體課徵100%關稅，不過至今並未實施。《路透》上周報導，美國官員私下透露可能不會立即徵收半導體關稅，外媒分析認為主因是為避免刺激中國，以及擔憂年終購物季物價上漲。

呂翰九坦言，川普政府對7日達成共識的韓美關稅協商內容仍有可能變心，「未來3年內美國國內政局可能發生很多變化」，但不論3年後由誰執政，保護本土產業、結合經濟與安全的趨勢預料將持續下去。