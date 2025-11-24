台中男遭分手！印女友裸照貼擋風玻璃嗆「不會在意吧」　遭判1年

▲男偷拍前女友裸照並以此威脅，遭判處1年徒刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／台中報導

台中一名男子與女友交往期間，拍下女友性交過程等性影像，雙方分手後，男子將性影像列印為紙本，貼在前女友汽車的擋風玻璃上，藉此威脅不要分手。台中地院依非法利用個資、非法蒐集個人資料、無故散布竊錄性影像等3罪，男子判有期徒刑1年。

根據判決，男子與女友交往期間，於2021年至2022年7月間，在台中住處房間內，持手機側錄女友裸露身體、性交過程、如廁等性影像，2023年11月25日，因不滿女友想要分手，以通訊軟體LINE傳訊息給女友，「最近會有一個鐵盒，裡面有一個USB，會出現在妳身邊，家或車子上，裡面有私密照片，妳注意一下」等內容，暗示其手上有女友私密影像，藉此威脅不要分手。

2人於2024年1月3日分手後，男子2024年4月22日將性影像列印為紙本，放置前女友的小客車擋風玻璃上，並傳送簡訊給前女友，「沒有頭的相片傳出去妳應該也是不會太在意吧」、「四個月整！妳有地方有對象跟人睡了嗎？」等內容，前女友於是報警處理。

法院審酌2人前為男女朋友，未經同意拍攝性影像，於協議分手期間及分手後，兩度貿然傳送訊息恫嚇女方，且共計三次以無故散布女方性影像，念及男方犯後坦承犯行，但尚未達成和解，亦未賠償損失，依非法利用個資、非法蒐集個人資料、無故散布竊錄性影像等3罪，判有期徒刑1年。可上訴。