台北女大生霧峰墜溝亡！母認屍激動掩面痛哭　相驗結果曝

▲鄭姓女大生今天下午相驗死因。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台北某大學19歲鄭姓女學生與學姊夜衝武嶺看日出，昨（23）日返程行經台中霧峰產業道路時，疑因疲勞駕駛不慎摔落邊坡，送醫搶救仍不幸身亡。台中地檢署檢察官今天下午會同法醫相驗，認死因是創傷性休克死亡，家屬對死因無意見；鄭母陪同相驗程序時，情緒非常激動，數度泣不成聲。

警方調查，鄭女與學姐從台北分騎2部機車，夜衝武嶺看日出，看完日出後返程，沿台中市霧峰區民生路（北坑產業道路）行駛，途中不慎自撞護欄，隨後連人帶車摔落數公尺深邊坡，警消獲報到場緊急將她送醫搶救，仍不幸傷重不治。

據了解，案發時，兩人已經騎車超過10小時，疑因疲勞駕駛釀成憾事，警方也對鄭女、學姐酒精濃度測試，均無酒駕情形。

全案警方報請台中地檢署相驗，法醫相驗後認為死因是創傷性休克死亡，家屬對死因無意見，檢察官後續將遺體發還家屬。趙女母親接獲噩耗後趕赴台中，協助檢方相驗程序，在確認遺體後，雙手掩住臉部，悲傷大哭。

據查，鄭女是舉重選手，國三時代表校方參加110度全中運舉重女子組81公斤級，勇奪第三名；高一也在全中運獲得第六名；114年度全大運則闖進決賽。根據110年度全中運頒獎照片，鄭女留著俐落短髮，面帶微笑，還舉著校方旗幟為校爭光，如今遭逢意外令人惋惜。

▲鄭女疑疲勞駕駛，不慎摔落邊坡，送醫搶救宣告不治。（圖／記者游瓊華翻攝）