台中七期豪宅工地噴裝備　整捲軟管K中路邊車！業者挨罰26.8萬

▲台中市一處33層樓高的建築工地，在吊掛作業時，一捲電力配管用的軟管因強風吹襲從高空墜落，砸中路邊汽車。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區七期今（24）日下午驚傳工安意外，位於惠中路、市政北七路口的一處33層樓高的建築工地，在吊掛作業時，一捲電力配管用的軟管因強風吹襲從高空墜落，不偏不倚砸中路邊一輛汽車，所幸當時車內無人，未造成人員傷亡。台中市都發局與勞動部職安中心獲報後火速開罰，合計26.8萬元，並勒令限期改善。

據了解，該工地為「臺億建築經理」起造、知名「日商華大成營造」承造的新建工程，目前正進行至地上14樓。事發當時，工人正在進行吊裝作業，疑似因風勢過大，導致一捲1英吋的電力軟管鬆脫掉落，直接砸中地面車輛。工地方面已立即與車主聯繫，並協議後續賠償事宜。

▲據了解，事發當時，工人正在進行吊裝作業，疑似因風勢過大，導致一捲1英吋的電力軟管鬆脫掉落，直接砸中地面車輛。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市都發局表示，此舉已明顯違反《建築法》第63條，承造人未做好安全防護措施，危害公共安全，因此立即對營造廠開罰1萬8000元，並限期3日內改善。都發局強調，若再有類似掉落情事，將勒令工地停工檢查並連續處罰。此外，勞動部中區職業安全衛生中心也對營造單位及肇災單位，分別裁罰15萬元與10萬元。

為確保公安，都發局將於明（25）日委派台中市結構工程技師公會，前往該工地進行專案稽查，督促業者確實改善。市府重申，絕不容許工地因疏失影響市民安全，將持續嚴格監督。