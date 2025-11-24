　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中七期豪宅工地噴裝備　整捲軟管K中路邊車！業者挨罰26.8萬

▲七期工地。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市一處33層樓高的建築工地，在吊掛作業時，一捲電力配管用的軟管因強風吹襲從高空墜落，砸中路邊汽車。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區七期今（24）日下午驚傳工安意外，位於惠中路、市政北七路口的一處33層樓高的建築工地，在吊掛作業時，一捲電力配管用的軟管因強風吹襲從高空墜落，不偏不倚砸中路邊一輛汽車，所幸當時車內無人，未造成人員傷亡。台中市都發局與勞動部職安中心獲報後火速開罰，合計26.8萬元，並勒令限期改善。

據了解，該工地為「臺億建築經理」起造、知名「日商華大成營造」承造的新建工程，目前正進行至地上14樓。事發當時，工人正在進行吊裝作業，疑似因風勢過大，導致一捲1英吋的電力軟管鬆脫掉落，直接砸中地面車輛。工地方面已立即與車主聯繫，並協議後續賠償事宜。

▲七期工地。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲據了解，事發當時，工人正在進行吊裝作業，疑似因風勢過大，導致一捲1英吋的電力軟管鬆脫掉落，直接砸中地面車輛。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市都發局表示，此舉已明顯違反《建築法》第63條，承造人未做好安全防護措施，危害公共安全，因此立即對營造廠開罰1萬8000元，並限期3日內改善。都發局強調，若再有類似掉落情事，將勒令工地停工檢查並連續處罰。此外，勞動部中區職業安全衛生中心也對營造單位及肇災單位，分別裁罰15萬元與10萬元。

為確保公安，都發局將於明（25）日委派台中市結構工程技師公會，前往該工地進行專案稽查，督促業者確實改善。市府重申，絕不容許工地因疏失影響市民安全，將持續嚴格監督。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業
超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日
LINE Pay Money確定12／3上線　快速通關3步達
35歲老公獨遊失聯　遺體找到了
快訊／桃園女駕駛「2度衝撞警車」！警連開8槍逮人
快訊／18化妝品驗出蘇丹紅「濃度極高」
快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋電視下殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義養豬場違規用廚餘　執行署查封3土地追回79萬補助款

台中七期豪宅工地噴裝備　整捲軟管K中路邊車！業者挨罰26.8萬

快訊／皇池屢拆屢建！連39次檢舉無效遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

快訊／桃園女駕駛「2度衝撞警車」！警連開8槍逮人　當場查獲4毒品

桃園騎士深夜自撞！橫掃騎樓5機車、垃圾子車　全身擦挫傷

快訊／五股工地工人地下室配電遭電擊！無呼吸心跳送醫搶救

35歲老公獨遊綠島卻失聯！妻找不人急報案...尋獲已成海邊浮屍

陳歐珀交保現身畫面曝！禁止與妻探詢案情接觸證人　科技監控8月

台中向上路4機車連環撞！女騎士喊冤：閃回收車煞車挨撞

台中街友睡橋下狹小空間　菸蒂點燃回收物...釀大火慘成焦屍

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

嘉義養豬場違規用廚餘　執行署查封3土地追回79萬補助款

台中七期豪宅工地噴裝備　整捲軟管K中路邊車！業者挨罰26.8萬

快訊／皇池屢拆屢建！連39次檢舉無效遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

快訊／桃園女駕駛「2度衝撞警車」！警連開8槍逮人　當場查獲4毒品

桃園騎士深夜自撞！橫掃騎樓5機車、垃圾子車　全身擦挫傷

快訊／五股工地工人地下室配電遭電擊！無呼吸心跳送醫搶救

35歲老公獨遊綠島卻失聯！妻找不人急報案...尋獲已成海邊浮屍

陳歐珀交保現身畫面曝！禁止與妻探詢案情接觸證人　科技監控8月

台中向上路4機車連環撞！女騎士喊冤：閃回收車煞車挨撞

台中街友睡橋下狹小空間　菸蒂點燃回收物...釀大火慘成焦屍

咖啡挑戰賽29日登場　世界冠軍評審坐鎮、學生創意飲品吸睛

申敏兒、金宇彬10年真愛修成正果　「韓國國民女神」申敏兒4大魅力

恢復陸生來臺此其時矣

原訂今年備孕…曾智希求子確定卡關！　陳志強「親口證實」曝原因

變態韓男性侵偷拍未成年　製作性剝削影像！遭法院判「無期徒刑」

嘉義民雄發放2000元紓困金　重陽敬老禮金也加碼至千元

沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業

執行署嘉義分署攜手社福　助欠稅生活困頓外籍男度難關

偶像張育成！楊恩宥單場跑出雙響砲　自由連闖兩關首度晉4強

台新新光金投信子公司完成合併　台新投信資產躋身前十大、挑戰兆元規模

【最萌C位】妹妹熱跳TWICE志效神曲圈粉全場！

社會熱門新聞

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

快訊／逢甲店面大火　警消救援1男脫困

女星顏曉筠遭撞影片曝！人車倒地滑行

爭議法官周靜妮遭重判撤職　停止任用3年

獨／高雄驚見腐屍　10幾隻愛犬餓啃遺體

即／男11樓鷹架摔落「左臉不見」　搶救12小時宣告不治

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

15歲少年帶小女友電影院激戰！判賠30萬

新北女遇假檢警被騙走8300萬　安全回報無人理才驚覺上當

女大生衝武嶺墜溝亡　舉重界痛失好手

更多熱門

相關新聞

女騎士閃回收車煞車　台中向上路4機車連環撞

女騎士閃回收車煞車　台中向上路4機車連環撞

台中市西區今天（24日）下午3時許發生一起交通事故，1部機車疑似為閃避剛從路邊起步的資源回收車，緊急煞停，結果遭到後方3部機車追撞，幸全案僅1名男性騎士腿部挫傷，未釀更大傷害。目前警方在場進行交通管制，並對4名騎士進行酒測，詳細案發情形有待釐清。

睡橋下狹小空間　菸蒂點燃回收物...釀大火慘成焦屍

睡橋下狹小空間　菸蒂點燃回收物...釀大火慘成焦屍

台北女大生霧峰墜溝亡！母認屍激動掩面大哭

台北女大生霧峰墜溝亡！母認屍激動掩面大哭

台中男遭分手！印女友裸照貼擋風玻璃遭判1年

台中男遭分手！印女友裸照貼擋風玻璃遭判1年

女大生衝武嶺墜溝亡　舉重界痛失好手

女大生衝武嶺墜溝亡　舉重界痛失好手

關鍵字：

工安台中七期軟管

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

黃子佼和被害人全和解

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面