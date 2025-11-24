建國高架連環撞！救護車鳴笛送病患　擦撞奧迪、遊覽車釀3傷

▲北市建國高架救護車、遊覽車、奧迪3車追撞，造成3人受傷。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪、黃資真／台北報導

北市建國高架上昨(23日)上午11時許發生一起車禍！救護車載送病患，為了閃車切換車道時，與一輛奧迪發生擦撞，再遭後方遊覽車追撞，造成3人受傷，所幸皆無生命危險，詳細肇事原因待釐清。

警方說明，23日上午11時21分，26歲劉姓男子駕駛救護車，載送從新店耕莘醫院欲轉診至北投榮總的55歲康姓女病患，沿建國高架南往北第2車道行駛期間，他自稱已開啟警示燈及警鳴器，但為了閃避前方煞停車輛，向左閃避切換車道時，右前車身不慎擦撞前方35歲李姓男子駕駛的奧迪，再遭同向後方的遊覽車撞擊。

車禍造成3輛車的車身皆凹損，並造成遊覽車駕駛右腳扭傷、53歲許姓乘客頭暈，2人未送醫，救護車駕駛劉男則因輕微腦震盪、腰部挫傷，送往台大醫院救治，康女則由另外一輛救護車送往榮總，警方獲報到場協助進行交通管制並加強疏導來往車流。

初步調查3名駕駛酒測值皆為0，本案依規定A2成案處理，詳細肇事原因刻正調查釐清。大安分局呼籲駕駛人上路時應隨時注意周遭路況，建立防禦駕駛觀念；另遇有工程車、救護車等特殊車輛優先禮讓通行。