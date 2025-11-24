　
地方 地方焦點

經費僅三成、物資告急　雲林家扶歲末園遊會靠企業接力支撐

▲家扶年末經費緊縮，地方企業相挺補位、盼弱勢家庭能安心回娘家。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林家扶年末經費緊縮，地方企業相挺補位、盼弱勢家庭能安心回娘家。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林家扶歲末冬暖園遊會將於12月7日在農博公園舉行，但今年籌備情況並不樂觀，活動所需的230萬元經費目前僅到位約三成，連預計提供給近千戶家庭的一床石墨烯兩用被也面臨短缺。家扶中心表示，歲末活動不只是物資發放，更像是一年一次的「家庭團聚」，盼外界協助讓弱勢家庭能安心過年終。

在經費吃緊的情況下，地方企業率先伸出援手。雲林震旦辦公設備由經理張育維帶領同仁，連續第九年投入服務，發動近50名親子志工協助物資發放，並捐出10萬元作為活動經費。張育維說，近年許多家庭面臨景氣與物價壓力，家扶的需求反而增加，因此特別與總部協調提前核撥捐款，希望能為第一線社工減輕負擔。

福德巧新基金會接續加入支持行列，捐助20萬元，盼讓今年的園遊會仍能維持過往規模，包含美食與遊戲攤位、氣墊遊戲區，以及所有家庭都能帶回一床石墨烯兩用被與民生物資。家扶表示，園遊會中的60個攤位皆由各單位無償公益擺設，目的在於讓弱勢家庭能在年末感受難得的輕鬆與團聚。

在家扶扶助的眾多家庭中，52歲張媽媽的故事，是今年募資壓力下最明顯的縮影。她獨自扶養小六女兒，本身罹患肝癌第四期，疾病、婚姻與工作接連受挫，使她成為縣府低收入補助戶。張媽媽說，最艱難的時期全靠家扶社工協助提供物資、陪著她走過醫療空窗與生活不安，「只要不放棄，就還有希望。」

她形容即將到來的歲末園遊會像是「回娘家」，但也知道今年的資源格外吃緊，因此特別感謝支持家扶的人，「有你們才有仍呼吸的我，我會繼續努力活下去。」雲林家扶主任廖志文指出，今年物資募集壓力比往年更重，民生物資包含罐頭、香皂、牙膏、乾糧、泡麵與保久乳等基本用品，「這些都是弱勢家庭最實際、最迫切的需求」，希望社會大眾能在歲末前一同加入行列。

 


