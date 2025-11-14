宏偉展翼計畫捐349.5萬元助聘特教助理　黃偉哲：最暖的陪伴力量

▲「展翼關懷行動」捐贈儀式於市府舉行，善心人士捐助349.5萬元支援23校特教助理員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為支援特殊教育現場的重要人力「特教學生助理員」，宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華、大心律師事務所律師黃睦涵、國棋科技股份有限公司董事長陳保孝等3人，14日共同捐出349萬5000元，協助23所學校聘任特教助理員，陪伴特殊生在校安心生活與學習。

台南市府舉辦「展翼關懷行動」捐贈儀式，市長黃偉哲親自出席，並頒發感謝狀肯定三人長期投入公益。

市長黃偉哲表示，融合教育是當前重要政策，特殊生更需要被看見與支援。他感謝三位善心人士以實際行動補位教育現場，讓特教學生的學習權益不因經費而受限。市府也會持續全力投入特殊教育資源，打造一個充滿關懷的學習環境。

教育局長鄭新輝指出，本學期台南市共有7732名特殊生，其中約1670人申請特教助理員服務，一年所需經費超過1億元，是相當龐大的支出。陳榮華等3人連續兩年投入，累計捐款已突破500萬元，確實減輕學校負擔，讓協助不間斷。教育局也在9月、10月和11月三度增開申請區間，讓學校能及時補足服務需求。

教育局說明，宏偉珠寶深耕地方35年，陳榮華秉持回饋社會的理念，已於2024年與2025年以父母名義捐贈兩輛復康巴士，提供身障者交通協助。此次再啟動展翼計畫，讓特教生得到更多陪伴。黃睦涵律師長年投入婦幼、毒品、詐欺等案件偵辦，也曾任法務部司法官學院導師；陳保孝董事長則於疫情期間捐贈面罩給市警局守護第一線。此次兩人應邀各認養兩所學校，以實際行動支援特教學生。

教育局強調，市府每年積極爭取教育經費，將持續完善特助員服務，確保每位特教學生在學校都能獲得即時協助、安心學習。